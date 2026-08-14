رئیس پارلمان لبنان با اشاره به تداوم حملات و تجاوزات اسرائیل علیه این کشور، تاکید کرد که تل‌آویو باید به جنگ پایان داده و از خاک لبنان عقب‌نشینی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل از نوامبر ۲۰۲۴ تجاوزات و حملات خود به لبنان و جنوب را متوقف نکرده است و این حملات مداوم و سیستماتیک است و روستا‌ها، مزارع و مناطق کشاورزی را با بولدوزر تخریب می‌کند، مناطق جنگلی را می‌سوزاند و مناطق تاریخی و میراث فرهنگی را هدف قرار می‌دهد.

بری در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، جوزف کلیرفیلد، رئیس گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان (MCG۴L) و هیئت نظامی همراه، تاکید کرد که «کلید ثبات همچنان ملزم کردن اسرائیل به توقف جنگ و عقب‌نشینی به مرز‌های بین‌المللی است.»

پس از این دیدار، سفیر عیسی، فضای حاکم بر جلسه را مثبت توصیف کرد و در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات و تاریخ دور بعدی، گفت: «فضا مثبت است و مذاکرات ادامه خواهد یافت، اما هنوز تاریخی برای آن تعیین نشده است.»

وقتی از عیسی پرسیده شد که آیا آمریکا از عملیات نظامی در ارتفاعات علی طاهر حمایت کرده است، او پاسخ داد: «نمی‌دانم، شاید شما بیشتر از من می‌دانید.»

او در مورد مناطق آزمایشی و اینکه آیا مناطق دیگری نیز وجود دارد، گفت: «ابتدا باید وضعیت مناطق فعلی مشخص شود و سپس مناطق دیگر نیز اضافه خواهند شد.»

او در مورد کشور‌هایی که در سازوکار نظارتی شرکت خواهند کرد، گفت: «فهرستی از کشور‌هایی وجود دارد که ما با آنها در حال مذاکره هستیم، اما هنوز هیچ کشوری مشخص نشده است.»

او در مورد دلیل سفر کلیرفیلد به بیروت گفت که «برای روشن شدن مسائل به همان شکلی که هستند، به ویژه برای نبیه بری، رئیس مجلس، و توضیح آنچه در عمل اتفاق می‌افتد» بوده است.

منبع: الاخبار

برچسب ها: جنوب لبنان ، دولت لبنان ، پارلمان لبنان
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