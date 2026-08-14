رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امام شهید ما را با مفاهیمی مثل شهادت، شجاعت، مقاومت، عقلانیت و استکبارستیزی آشنا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف عصر جمعه - ۲۳ مرداد - در نشستی با جمعی از نخبگان فرهنگی کشور اظهار داشت: با همه وجودم می‌گویم که برای من هیچ فرقی بین امام شهید و رهبر معظم انقلاب نیست، حکم، حکم ولایت و رهبری است.

رئیس محلس شورای اسلامی افزود: یاد کنیم از امام شهیدمان؛ کسی که با گفتارش، با رفتارش و با عملش، به همه ما آموخت، آموزش داد، تربیت کرد و گام‌به‌گام هدایت کرد.

وی افزود: او بود که ما را با مفاهیمی مثل شهادت، شجاعت، قیام، مبارزه، استکبارستیزی، ظلم‌ستیزی، مقاومت، وحدت، عقلانیت، عدالت و معنویت آشنا کرد و به ما آموزش داد.

قالیباف تصریح کرد: در کنار اینها، به ما آموخت فکر کنیم؛ به ما محبت و گذشت را آموخت؛ روش زندگی را به ما آموخت. او به ما کار تشکیلاتی و خودباوری و مردم‌سالاری یاد داد.

رئیس قوه مقننه گفت: من با همه وجودم، این را می‌گویم و باورم این است که برای من امام کبیرمان و بین امام شهیدمان و امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی فرقی ندارند؛ حکم، حکم ولایت است، حکم، حکم رهبری است.

برچسب ها: قالیباف ، رهبر معظم انقلاب
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