باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری در نشست صمیمی با جمعی از خبرنگاران، ورزشینویسان و عکاسان ورزشی استان فارس، ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول و روز خبرنگار، اظهار کرد: حضور در جمع چهرههای فرهیخته، خدوم و شریف عرصه رسانه و ورزش، پایان هفته را برای ما به یکی از بهترین اوقات تبدیل کرده است.
او با قدردانی از مدیرکل ورزش و جوانان فارس و بهویژه محمدی، به دلیل پیگیری مسائل ورزش استان، افزود: احساس مسئولیت و پیگیریهای جدی برای توسعه ورزش و حل مشکلات این حوزه قابل تقدیر است و برگزاری چنین نشستهایی حاصل همین نگاه مسئولانه است.
استاندار فارس با اشاره به شرایط اجتماعی کشور و مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، بیان کرد: نمیتوان مشکلات مردم در حوزه گرانی، تورم و آثار و تبعات جنگ را نادیده گرفت. علاوه بر آثار اقتصادی و زیرساختی جنگ، باید به پیامدهای اجتماعی و روانی آن نیز توجه جدی داشته باشیم؛ چراکه بخش مهمی از این آثار در ظاهر دیده نمیشود و در زیر پوست جامعه در حال شکلگیری است.
امیری ادامه داد: بخشی از جامعه امروز با افسردگی و کاهش نشاط مواجه است. جوانی که ورزش نمیکند، تفریح و نشاط ندارد، طبیعتاً در معرض آسیبهای بیشتری قرار میگیرد. همچنین از پدر و مادرانی که خود با مشکلات روحی و کاهش نشاط مواجهاند، نمیتوان انتظار داشت که فرزندانی کاملاً بانشاط و صبور تربیت کنند.
او افزود: ورزش میتواند در ایجاد نشاط، افزایش تحمل و تقویت سلامت روان خانوادهها نقش مهمی داشته باشد. به همین دلیل نگاه ما به ورزش صرفاً تفریح نیست، هرچند تفریح نیز در آموزههای دینی مورد تأکید قرار گرفته است.
استاندار فارس با اشاره به نقش ورزش در آموزههای اسلامی گفت: در روایات نیز بر اختصاص بخشی از زمان زندگی به استراحت و تفریح تأکید شده است و این موضوع نشان میدهد نشاط و تفریح، زمینهساز موفقیت انسان در سایر عرصههای زندگی است.
امیری با اشاره به بهرهبرداری از ورزشگاه پارس شیراز اظهار کرد: این ورزشگاه یک سرمایه بزرگ برای استان فارس است که سالها با مشکلات و استهلاک مواجه بود. با پیگیریهای انجامشده و استفاده از ظرفیت مولدسازی، اقدامات لازم برای حل مشکلات آن انجام شد.
او افزود: زمانی که برای نخستینبار شاهد حضور حدود ۴۵ هزار نفر در ورزشگاه پارس بودم، واقعاً احساس خوشحالی کردم. حضور خانوادهها و بانوان در فضای ورزشگاه نشان داد که این مجموعه میتواند به یکی از ظرفیتهای مهم برای ایجاد نشاط اجتماعی در استان تبدیل شود.
استاندار فارس تأکید کرد: امروز هر جای کشور که امکان برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی با چنین ظرفیتی وجود نداشته باشد، ورزشگاه پارس فارس میتواند میزبان شایستهای برای این رویدادها باشد و این موضوع برای استان فارس یک اعتبار و آبرو محسوب میشود.
امیری گفت: ورزش برای ما یک ضرورت اجتنابناپذیر در مسیر پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی است و هر کمکی که از دست من برآید و در چارچوب اختیاراتم باشد، برای توسعه ورزش استان انجام خواهم داد. نگاه من به توسعه ورزش یک نگاه صرفاً اداری نیست، بلکه آن را یک تکلیف انسانی در قبال جوانان، بانوان و مردم شریف استان میدانم.
او با تأکید بر ضرورت توجه به ورزش بانوان اظهار کرد: نباید نگاه ما صرفاً معطوف به ورزش قهرمانی و ورزشگاههای قهرمانی باشد. ورزش بانوان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت اماکن ورزشی دستگاههای مختلف دولتی نیز میتوان برای توسعه ورزش بانوان استفاده کرد.
استاندار فارس افزود: بانوان علاوه بر مسئولیتهای خانوادگی، در بسیاری از موارد شاغل نیز هستند و بیش از هر زمان دیگری به ورزش، نشاط و فرصتهای مناسب برای فعالیت بدنی نیاز دارند. دستگاههای مسئول باید در این زمینه برنامههای مشخص و عملیاتی داشته باشند.
امیری همچنین بر ضرورت توجه به ورزش توانخواهان تأکید کرد و گفت: باید برای افرادی که دارای محدودیتهای جسمی، سالمندی یا شرایط خاص پس از جراحی هستند، امکانات و برنامههای ورزشی مناسب فراهم شود و رسانههای تخصصی ورزش نیز باید این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
او توسعه ورزشهای همگانی و خانوادگی را از دیگر اولویتهای استان دانست و بیان کرد: تجربه برگزاری برنامههای ورزش همگانی و خانوادگی نشان داد که این فعالیتها تا چه اندازه میتواند جذاب، بانشاط و اثرگذار باشد. ورزش همگانی علاوه بر آثار جسمی، آثار روحی و روانی قابل توجهی دارد و موجب تقویت ارتباط میان اعضای خانواده میشود.
استاندار فارس با اشاره به اهمیت شاخصهای رفاهی گفت: سرانه امکانات ورزشی یکی از شاخصهای مهم رفاه است و باید وضعیت این شاخص در شهرستانهای مختلف استان بهصورت دقیق بررسی و از سوی رسانهها مطالبهگری شود. اگر مشخص شود که سرانه امکانات ورزشی در برخی مناطق پایینتر از حد مطلوب است، این موضوع میتواند مدیران اجرایی را به سمت توزیع عادلانهتر امکانات هدایت کند.
امیری افزود: رسانه یکی از مهمترین ابزارها برای آشنا کردن مردم با حقوق و مطالباتشان است و رسانههای تخصصی ورزش باید موضوع عدالت در توزیع امکانات ورزشی را با استفاده از آمار و شاخصهای روشن دنبال کنند.
او درباره وضعیت ورزشگاه پارس نیز گفت: این ورزشگاه برای مسابقات پیشرو باید آماده باشد و در همین راستا از مدیران مربوط خواستهام کارگروه ویژهای برای رفع مشکلات آن تشکیل دهند. مطالبات پیمانکاران و هزینههای نگهداری ورزشگاه نیز باید تعیین تکلیف شود و برای اداره پایدار این مجموعه، باید به فکر منابع مالی پایدار باشیم.
استاندار فارس با اشاره به ظرفیت صنایع استان برای حمایت از ورزش اظهار کرد: اگرچه فارس از صنایع بسیار بزرگ برخی استانهای کشور برخوردار نیست و واحدهای تولیدی نیز با مشکلات مختلف مواجهاند، اما استفاده از ظرفیتهای موجود برای حمایت از ورزش همچنان باید در دستور کار باشد.
امیری درباره حمایت از خبرنگاران نیز گفت: موضوع صندوق حمایت از خبرنگاران و معرفی خبرنگاران برای دریافت تسهیلات بانکی در حال پیگیری است. همچنین موضوع بیمه خبرنگاران، تسهیل تردد آنان و مسائل مربوط به حقوق حرفهای و کپیرایت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
او درخصوص استخدام بانوان قهرمان ورزشکار گفت: باید برای آینده شغلی بانوان قهرمان و ورزشکاران، بهویژه پس از پایان دوران قهرمانی، یک فکر اساسی شود و این موضوع نیازمند بررسی و برنامهریزی جدی است.
استاندار فارس همچنین بر ضرورت حرکت به سمت صنعتی شدن ورزش تأکید کرد و گفت: اقتصاد ورزش باید بهصورت جدی در استان دنبال شود و علاوه بر ظرفیتهای داخلی، باید به موضوع دیپلماسی بینالمللی ورزش و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی آن نیز توجه داشته باشیم.
امیری با اشاره به پروژههای ورزشی استان فارس گفت: در حال حاضر حدود ۴۵۰ پروژه ورزشی در استان در دست اجراست و تأکید کردهام که دیگر پروژه جدیدی بدون تعیین تکلیف پروژههای موجود کلنگزنی نشود. برخی پروژهها به دلیل طولانی شدن زمان اجرا، خودشان در معرض فرسودگی قرار گرفتهاند و باید تکمیل پروژههای نیمهتمام در اولویت باشد.
او خاطرنشان کرد: برنامهریزی انجام شده است تا تا پایان سال حدود ۸۰ پروژه ورزشی به بهرهبرداری برسد و این موضوع نشاندهنده اهمیت ورزش در برنامه مدیریت اجرایی استان است.
امیری در پایان تأکید کرد: ورزش باید بهعنوان یکی از ارکان مهم سلامت، نشاط اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و ارتقای کیفیت زندگی مردم در سیاستگذاریهای استان مورد توجه قرار گیرد و مجموعه مدیریت استان نیز خود را موظف میداند در این مسیر از ظرفیتهای موجود برای توسعه ورزش فارس استفاده کند.