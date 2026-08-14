باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمود رضایی‌کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: عمده این پروژه‌ها شامل زمین‌های چمن مصنوعی، زمین‌های ورزشی استاندارد، سالن‌های ورزشی و ورزشگاه‌های بزرگ است و در تمامی ۳۷ شهرستان استان پروژه‌های ورزشی در حال اجراست.

او با بیان اینکه توجه به مناطق محروم و شهرستان‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است، افزود: در بسیاری از روستا‌های بزرگ استان نیز زمین‌های چمن مصنوعی ایجاد شده و این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در نقاط مختلف فارس است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: سرانه فضا‌های ورزشی در شهرستان‌های استان طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و امروز در برخی شهرستان‌ها امکانات ورزشی قابل توجهی ایجاد شده که حتی از نظر کمی و کیفی با شهر شیراز قابل مقایسه است.

رضایی‌کوچی از افتتاح بخشی از پروژه‌های ورزشی استان تا پایان سال خبر داد و گفت: حدود ۸۰ پروژه ورزشی که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند، تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید. بخشی از این پروژه‌ها در هفته دولت و بخشی دیگر در دهه فجر افتتاح می‌شوند.

او با اشاره به حجم اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های ورزشی استان بیان کرد: برای تکمیل حدود ۴۵۰ پروژه ورزشی در حال اجرا، در مجموع به حدود ۷ همت اعتبار نیاز است که تأمین این منابع به صورت سالانه دنبال خواهد شد.

ورزشگاه پارس همچنان میزبان مسابقات خواهد بود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت ورزشگاه پارس شیراز گفت: ورزشگاه پارس همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و همان‌طور که مسابقات در سال گذشته در این ورزشگاه برگزار شد، امسال نیز مسابقات در این مجموعه برگزار خواهد شد.

او تأکید کرد: کمبود منابع مالی مانع ادامه فعالیت‌ها و برگزاری مسابقات در ورزشگاه پارس نخواهد شد.

رضایی‌کوچی همچنین درباره برخی اقدامات مربوط به گیت‌های ورودی ورزشگاه اظهار کرد: موضوع هوشمندسازی و اتوماسیون کنترل ورودی‌ها در حال پیگیری است و برای اجرای آن از اعتبارات استانی استفاده خواهد شد.

او در خصوص طرح مولدسازی برای تکمیل زیرساخت‌های ورزشی نیز گفت: در این زمینه مشکلی وجود ندارد و موضوع از مسیر‌های مربوط در استان و دولت در حال پیگیری است. مطالبات پیمانکاران نیز به مدیریت مجموعه منتقل شده و برای تعیین تکلیف آنها اقدامات لازم انجام خواهد شد.

ضرورت تقویت حضور بخش خصوصی در ورزش

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی در حوزه ورزش گفت: توسعه ورزش صرفاً نباید متکی بر منابع دولتی باشد و در بسیاری از کشور‌های دنیا، بخش خصوصی نیز در حوزه ورزش به عنوان یک فعالیت اقتصادی حضور دارد.

رضایی‌کوچی افزود: در استان فارس نیز باید از ظرفیت بخش خصوصی، تغییر کاربری‌ها و سایر ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد و توسعه مجموعه‌های ورزشی استفاده شود.

او خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش‌های تخصصی و مجموعه‌هایی که امکان تأمین منابع مالی آنها از طریق بخش خصوصی وجود دارد، می‌توان با تقسیم کار میان دولت و بخش خصوصی، بخشی از پروژه‌های بزرگ ورزشی را از این مسیر به سرانجام رساند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان تأکید کرد: این موضوع با دستور استاندار فارس به صورت جدی دنبال خواهد شد تا ظرفیت بخش خصوصی بیش از گذشته در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان مورد استفاده قرار گیرد.