باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احمد احمدی‌زاده در نشست صمیمی با جمعی از خبرنگاران، ورزشی‌نویسان و عکاسان ورزشی استان فارس، ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و روز خبرنگار، با اشاره به مشکلات و کمبود‌های موجود در ورزش استان گفت: مشکلات ورزش فارس بر کسی پوشیده نیست و بسیاری از این مسائل و واقعیت‌ها به‌صورت کارشناسی از سوی رسانه‌ها و فعالان این حوزه منعکس شده است؛ با این حال، باید توجه داشت که دولت از ابتدای فعالیت خود با بحران‌ها، جنگ و اتفاقات مختلفی مواجه بوده و محدودیت منابع و اعتبارات نیز شرایط را دشوارتر کرده است.

او با بیان اینکه استاندار فارس از موضوع ورزش استان غافل نبوده است، اظهار کرد: یکی از نمونه‌های این اهتمام، پیگیری موضوع ورزشگاه پارس و اخذ مصوبه هیئت دولت برای آن است که در مدت کوتاهی انجام شد؛ در شرایط عادی، طی چنین فرآیندی ممکن بود چندین ماه زمان ببرد.

احمدی‌زاده افزود: امروز در این نشست به دنبال شناسایی صرف مشکلات ورزشگاه پارس نیستیم، بلکه هدف، حل مسائل موجود است. در این ورزشگاه همچنان در حوزه ایمنی و رفع برخی نواقص نیاز به اقدامات جدی وجود دارد که با دستور استاندار، تکالیف دستگاه‌های مرتبط مشخص خواهد شد تا این مشکلات در بازه زمانی تعیین‌شده برطرف شود.

معاون سیاسی استاندار فارس، صعود تیم فجر سپاسی شیراز را فرصتی ارزشمند برای احیای فوتبال استان دانست و گفت: در کنار فوتبال، مسائل مختلفی از جمله ورزش قهرمانی، ورزش بانوان، استعدادیابی، ورزش پایه، توسعه امکانات ورزشی و مشکلات شهرستان‌ها وجود دارد که باید به آنها توجه شود.

او ادامه داد: حضور و همراهی جامعه رسانه‌ای و ورزشی استان و انعکاس دقیق مسائل و مشکلات می‌تواند به حل این موضوعات کمک کند. با شناخت و ظرفیتی که استاندار فارس در هیئت دولت و مجموعه حاکمیت دارد، امیدواریم بتوانیم گام‌های مؤثری برای رفع مشکلات ورزش استان برداریم.

احمدی‌زاده با اعلام آمادگی مجموعه مدیریت استان برای حمایت از جامعه ورزش تصریح کرد: در حد مقدورات و امکانات، در کنار جامعه ورزشی استان هستیم و هر موضوع و مشکلی که مرتبط با این جامعه باشد، با کمال افتخار پیگیری خواهیم کرد.

او همچنین با اشاره به حضور پرشور تماشاگران در دیدار‌های اخیر فجر سپاسی در ورزشگاه پارس گفت: حضور گسترده تماشاگران، نشاط و شادابی ایجادشده و برگزاری مسابقات بدون حاشیه، ظرفیت ارزشمندی برای ورزش استان است و امیدواریم این ظرفیت‌ها و استعداد‌ها روزبه‌روز توسعه پیدا کند و مشکلات جامعه ورزشی استان نیز کاهش یابد.