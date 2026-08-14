داده‌های جدید از تشدید بحران نیروی انسانی در ارتش اسرائیل حکایت دارد؛ ارتشی که با کمبود حدود ۱۲ هزار سرباز، کاهش نیرو‌های ذخیره و فرار هزاران سرباز مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - داده‌های جدید از بحران رو به رشد در ارتش رژیم تروریستی اسرائیل حکایت دارد، به طوری که شکاف فزاینده‌ای بین حجم وظایف نظامی پس از ۷ اکتبر و توانایی آن برای استقرار و جنگ در جبهه‌های متعدد برای مدت طولانی وجود دارد.

داده‌ها نشان می‌دهد که تشکیلات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل نه تنها با کمبود موقت نیرو مواجه است، بلکه با بحرانی پیچیده شامل کمبود حدود ۱۲۰۰۰ سرباز، کاهش نیرو‌های ذخیره، فرار هزاران سرباز عادی از خدمت، افزایش فشار بر افسران و فرماندهان، علاوه بر بار مالی هنگفت، رو‌به‌رو است.

بر اساس گزارشی که توسط روزنامه «یدیعوت آحارانوت» منتشر شده است، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، در حال حاضر رهبری عملیاتی گسترده برای بازسازی نیروی انسانی و نیرو‌های نظامی را بر عهده دارد، که تلاشی برای پر کردن شکاف ناشی از سال‌ها اتکا به مدل «ارتش کوچک و هوشمند» است؛ مدلی که مبتنی بر یک ارتش منظم محدود بود و در زمان وقوع جنگ‌ها به شدت به نیرو‌های ذخیره متکی بود.

این گزارش می‌گوید که این مدل محدودیت‌های خود را در مواجهه با یک جنگ طولانی و چند جبهه‌ای ثابت کرده است، زیرا ارتش دیگر نمی‌تواند صرفا به گردآوری نیرو‌های ذخیره برای دوره‌های کوتاه مدت متکی باشد، در حالی که اکنون ملزم به حفظ نیرو‌های بزرگ و آموزش‌دیده به طور مداوم است.

تناقض اساسی که داده‌های رژیم تروریستی اسرائیل آشکار می‌کند این است که ارتش از ابتدای جنگ، تشکیلات رزمی خود را گسترش داده است، در حالی که به کمبود قابل توجه نیروی انسانی اذعان دارد.

طبق داده‌ها، اندازه سیستم رزمی منظم و ذخیره از اکتبر ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی افزایش یافته است و گردان‌ها، تیپ‌ها و چارچوب‌های نظامی بیشتری برای پوشش جبهه‌های مختلف ایجاد شده است.

اما این گسترش به معنای قوی‌تر شدن واقعی ارتش نیست، چرا که داده‌ها حاکی از کمبود حدود ۱۲۰۰۰ سرباز، از جمله حدود ۷۵۰۰ جنگجو است.

یکی از برجسته‌ترین مشکلات ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در همین جا نهفته است: افزایش تعداد تشکیلات نظامی لزوما به معنای داشتن سرباز کافی برای پر کردن دائمی این تشکیلات یا فراهم کردن آموزش و آمادگی لازم برای نیرو‌ها نیست.

گزارش رژیم تروریستی اسرائیل اذعان می‌کند که چالش دیگر محدود به جذب نیرو‌های جدید نیست، بلکه به طور فزاینده‌ای شامل حفظ سربازان موجود در تشکیلات نظامی و جلوگیری از فرسایش و فرار آنها می‌شود.

منبع: آر تی

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، فرار سرباز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
به این آمارها نباید دلخوش کرد ارتش اسرائیل به تکنولوژی نوین آمریکائی مجهز است و وابسته نیروی انسانی زیاد نیست
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