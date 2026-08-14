باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده، رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی الگوهای هواشناسی، فردا شنبه در مناطق شرقی استان طی ساعتهای بعد از ظهر افزایش ابر و سرعت وزش باد پیش بینی میشود و در سایر مناطق استان اغلب جوی به نسبت پایدار حاکم میشود.
او افزود: روزهای یکشنبه و دوشنبه در جنوب و غرب استان در ساعتهای بعد از ظهر افزایش ابر رخ میدهد.
علیزاده ادامه داد: همچنین طی این ۲ روز در ساعتهای پایانی روز و ابتدایی شب در شرق استان گاهی وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک رخ میدهد.
او تصریح کرد: به لحاظ شرایط دمایی گرمای هوا تا اواسط هفته آینده ادامه دارد.