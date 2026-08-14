اگر در فارس زندگی می‌کنید، برای باد‌های شدید و گردوخاک آماده باشید؛ گرما هم تا چند روزی مهمان شماست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی الگو‌های هواشناسی، فردا شنبه در مناطق شرقی استان طی ساعت‌های بعد از ظهر افزایش ابر و سرعت وزش باد پیش بینی می‌شود و در سایر مناطق استان اغلب جوی به نسبت پایدار حاکم می‌شود.

او افزود: روز‌های یکشنبه و دوشنبه در جنوب و غرب استان در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش ابر رخ می‌دهد.

علیزاده ادامه داد: همچنین طی این ۲ روز در ساعت‌های پایانی روز و ابتدایی شب در شرق استان گاهی وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک رخ می‌دهد.

او تصریح کرد: به لحاظ شرایط دمایی گرمای هوا تا اواسط هفته آینده ادامه دارد.

برچسب ها: هواشناسی ، گرد و خاک ، گرمای هوا ، وضعیت آب و هوا ، وزش باد
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