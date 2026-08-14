باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته نخست لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال خیبر خرم آباد از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه خانگی خود تختی میزبان فجر سپاسی بود.
هواداران پرشور خیبر با روشن کردن دودهای سبز رنگ به نشانه رنگ پیراهن تیم محبوبشان، جوی فوقالعاده در ورزشگاه تختی به راه انداختند و صحنههای جالبی را در هفته نخست لیگ برتر ثبت کردند.
در دقیقه ۲۴ شوت یادگار رستمی از پشت محوطه جریمه با مسعود محبی برخورد کرد و وارد دروازه خیبر شد.
نیمه اول با برتری یک گله فجریها به پایان رسید.
در نیمه دوم موج حملات خیبریها برای تساوی بازی بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۸۰ حسین شنانی بازیکن جدید خیبر با حرکتی انفرادی خط دفاعی فجر را بهم ریخت و در نهایت با شوتی محکم دروازه را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.
این دیدار در نهایت با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.