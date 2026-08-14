وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از اوایل تابستان ۴۷۴ نفر در ارتباط با آتش‌سوزی‌های جنگلی بازداشت شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که موجی از آتش‌سوزی‌های گسترده بخش‌هایی از قاره اروپا را درگیر کرده است، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از ابتدای ژوئیه (۱۰ تیر) تاکنون ۴۷۴ نفر در ارتباط با آتش‌سوزی‌های جنگلی در این کشور بازداشت شده‌اند.

گفته شده در میان این افراد، ۱۸۳ نفر زیر ۱۸ سال بوده‌اند. 

همچنین، حدود ۷۰ درصد بازداشت‌شدگان مظنون به آتش‌سوزی عمدی و بقیه مظنون به ایجاد آتش‌سوزی‌های غیرعمدی هستند.

رسانه‌های فرانسه همچنین از بازداشت یک نوجوان ۱۵ ساله در ارتباط با آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه شهر «بوردو» خبر داده‌اند؛ آتشی که به مرگ دو آتش‌نشان منجر شد. 

هم‌زمان، آتش‌سوزی‌های گسترده در چندین کشور اروپایی ادامه دارد. در کرواسی آتش‌سوزی یک کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشته و سبب تخلیه بیش از هزار نفر شده است. در آلمان نیز حدود ۱۸۰۰ نفر به دلیل گسترش آتش‌سوزی در جنگل هورتگن در غرب این کشور، از خانه‌های خود خارج شدند.

سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اتحادیه اروپا هشدار داده است که بخش بزرگی از اروپای مرکزی و شرقی با خطر «بسیار بالای» آتش‌سوزی جنگلی مواجه است. بر اساس پیش‌بینی این نهاد، بخش‌هایی از جنوب انگلیس، ایرلند، شمال فرانسه و جنوب سوئد نیز در معرض چنین شرایطی قرار دارند.

منبع: گاردین

برچسب ها: آتش سوزی جنگلی ، فرانسه ، بازداشت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
احمق هایی که باعث می‌شوند جنگل‌ها بسوزند ضربه زدند به محیط زیست بزودی بشر بدست خودش کره زمین را نابود میکند جنگل‌ها ریه های کره زمین هستند اگر جنگل نباشه اکسیژن هم وجود نخواهد داشت و گرما کره زمین را فرا می‌گیرد خورشید با گرمایش همه چیز را نابود خواهد کرد
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۳ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
ملت دارن جنگلاشون رو آتیش میزنن ؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
احمق هستند یعنی با تمام معنا خررر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۷ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
احسنت
۰
۲
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