سپاهان در هفته نخست لیگ برتر فوتبال موفق شد در خانه چادرملو به پیروزی برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته نخست لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال چادرملو اردکان از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان سپاهان اصفهان بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

 پس از بازبینی صحنه توسط VAR، امیر عرب براقی یک پنالتی به سود سپاهان اعلام کرد که احسان حاج صفی کاپیتان سپاهانی در دقیقه ۷۶ برخلاف جهت حرکت صدقی، توانست دروازه میزبان را باز کند.

در دقیقه ۶+۹۰ ارسال جلالی وند از سمت راست به روی دروازه چادرملو را علیرضا آرتا به زیر طاق دروازه خودی زد تا پس از خطای پنالتی شب فاجعه بار خود را تکمیل کند.

درنهایت شاگردان محرم نویدکیا به برتری ۲ - ۰ دست یافتند تا فصل را با پیروزی خارج از خانه آغاز کنند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، سپاهان ، چادرملو ، احسان حاج صفی
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