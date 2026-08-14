باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله ابراهیمی با اشاره به طرح ایجاد شهر نوآوری در قم اظهار کرد: ایده ایجاد این مجموعه از دولت سیزدهم مطرح شده بود، اما در آن مقطع به مرحله عملیاتی نرسید و در ماه‌های اخیر، موضوع با جدیت بیشتری در مجموعه مدیریت استان دنبال شده است.

معاون اقتصادی استاندار قم افزود: در سه تا چهار ماه گذشته، موضوع شهر نوآوری در جلسات مختلف با مهندس بهنام‌جو، استاندار قم، مطرح شده و استاندار نیز بر اجرای این طرح تأکید و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد امور آن در سطح ملی را دنبال کرده است.

ابراهیمی با بیان اینکه جانمایی اولیه این مجموعه در محدوده‌ای حدود ۱۰۰ هکتاری در حوالی پشت کوه خضر انجام شده است، گفت: این محدوده پس از بررسی‌های اولیه برای استقرار شهر نوآوری پیشنهاد شده و مراحل لازم برای بررسی و تصویب در مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: شهر نوآوری قم با تمرکز ویژه بر اقتصاد دیجیتال طراحی شده و در کنار بخش فناوری و نوآوری، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.

ابراهیمی با اشاره به پیش‌بینی محوریت مسجد در ساختار این مجموعه، افزود: در الگوی پیشنهادی شهر نوآوری، فعالیت‌های مرتبط با فناوری، نوآوری و کسب‌وکار در کنار کاربری‌های مسکونی و تجاری شکل خواهد گرفت تا مجموعه‌ای با کارکردهای متنوع و مرتبط با یکدیگر ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد شهر نوآوری، فراهم‌کردن یک محیط مناسب برای شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های نوآورانه، کسب‌وکارهای جدید و اقتصاد دیجیتال و ایجاد پیوند میان سکونت، کسب‌وکار، فناوری و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

ابراهیمی تأکید کرد: جزئیات و ساختار نهایی این طرح در حال جمع‌بندی است و پس از نهایی‌شدن بررسی‌ها و طی مراحل قانونی و کارشناسی، اطلاعات دقیق‌تر درباره ابعاد و نحوه اجرای شهر نوآوری قم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون استاندار قم ابراز امیدواری کرد با نهایی‌شدن این طرح، شهر نوآوری قم به یکی از ظرفیت‌های جدید استان برای توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و ایجاد زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل شود.

منبع:استانداری قم