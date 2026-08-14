باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسین زاده در نشست بررسی مشکلات مناطق محروم شهرستان سراب گفت:تلاش می‌کنیم با احصای مشکلات واحد‌های راکد خصوصا در حوزه تولید لبنیات و توسعه تولیدات روستایی و عشایری این منطقه حمایت لازم را از تولید کنندگان و صاحبان صنایع در این بخش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه جهت بررسی دقیق مشکلات شهریور ماه به این شهرستان سفر خواهیم کرد افزود:حمایت دولت از ظرفیت‌های روستایی و تولیدات آنان، موجب افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، مهاجرت معکوس و امید آفرینی می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با استقبال از برگزاری چهارمین جشنواره عسل و لبنیات شهرستان سراب گفت:امید داریم در این نمایشگاه که شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد بتوانیم مشکلات اساسی واحد‌های تولیدی را با ارائه تسهیلات و بسته‌های تشویقی به حداقل برسانیم.

حسین زاده با اشاره به مشکلات زیر ساختی در روستا‌ها و مناطق محروم این شهرستان افزود: حل مشکل آب شرب و اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق محروم و کم برخوردار در اولویت کاری ماست و امسال بخشی از آن را حل خواهیم کرد.

مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به مشکلات فرهنگی در روستا‌ها گفت:حدود ۳۰ روستای بالای هزار نفر جمعیت در این شهرستان، فاقد خانه عالم هستند و مبلغین دینی جهت اجرای برنامه‌های مذهبی و فرهنگی با مشکل مواجه می‌شوند.

نصیرپور با تاکید بر ضرورت تکمیل و تجهیز مصلی اعظم این شهرستان افزود:اتمام عملیات ساختمانی و بهره برداری کامل از طرح‌های فرهنگی این مصلی می‌تواند به حل مشکلات فرهنگی منطقه کمک کند.

وی کمبود آب آشامیدنی، نبود راه مناسب و ضرورت بازسازی مدارس را از مهمترین مشکلات مناطق روستایی در این شهرستان عنوان کرد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما