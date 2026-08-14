انصارالله اعلام کرد در واکنش به ورود جنگنده‌های سعودی به حریم هوایی یمن، تأسیسات آرامکو در جنوب عربستان را با پهپاد هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش انصارالله اعلام کرد که تأسیسات شرکت نفتی «آرامکو» عربستان را در شهر نجران واقع در جنوب این کشور هدف حمله پهپادی قرار داده است. 

خبرگزاری سبأ به نقل از یک منبع در انصارالله گزارش داد: «نیرو‌های مسلح یمن با استفاده از یک پهپاد، با موفقیت تأسیسات آرامکو در نجران را هدف قرار دادند».

به گفته این منبع، عملیات امشب در واکنش به «نقض حاکمیت یمن از سوی جنگنده‌های سعودی» انجام شده است؛ جنگنده‌هایی که به گفته انصارالله، وارد حریم هوایی استان مرزی صعده شده بودند.

رزمندگان انصارالله شب گذشته نیز یک پالایشگاه متعلق به شرکت نفت آرامکو در منطقه جیزان عربستان را با دو پهپاد هدف قرار داده بودند.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: شرکت آرامکو ، انصارالله یمن ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
فعالیت بندر المخا یمن متوقف شد
حمله موشکی و پهپادی به بندر المخا در یمن
یحیی سریع: پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم
انصارالله پالایشگاه آرامکو در جنوب غربی عربستان را هدف قرار داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
عربستان که دیگه یمن رو نمیزنه پس چرا یمن داره میزنتش ؟؟؟
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
ای دسشون درد نکنه .فقط وفقط آمریکاوگاواش باکتک وتوپ وتشرادب میشن.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
بزنید این عربهای مفتخور رو
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
سلام بر سادات نقطه زن بزن که خوب میزنی
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۰۶:۵۷ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
درود بر حوثی های یمن یادگار ساسانیان
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۸ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
درودبرشیروردان وزنان یمن
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۲ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
ناز شصت تون ...
بزنید این پدر سوخته های مفت خور و زیاده خواه رو ...
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۸ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
یاشا یمنی ها دلیر

صبورتر از شما یمنی ها ندیدم

واقعا ما صبوریم
شما صبورتر
خدا اجر بده ب شما
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
احسنت به شما دلاوران
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
یمنی باغیرت
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
چ عربستان خار شده یمن از کجا پهپاد میاره
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
خودشون می‌سازند از تولید به مصرف
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
یمنیها رودست کم نگیرید هم باهوش وشجاعند وهم باغیرت وتازه خودشونم تولیدی زدن
نتانیاهو انگلیس را «جمهوری اسلامی بریتانیا» خواند؛ لندن به شدت اعتراض کرد
ترامپ برای پنهان کردن شکست در ایران به هوش مصنوعی پناه برد+عکس
میدان هرمز خلاف روایت ترامپ
کره جنوبی خواستار مذاکرات بین دو کره برای پایان رسمی جنگ شد
افزایش قربانیان زلزله اندونزی به ۳۸ نفر/ وقوع زمین لرزه جدید ۶.۹ ریشتری
نخست‌وزیر لبنان: حملات اسرائیل حاکمیت ما را نقض می‌کند
ترامپ یک نهاد تاریخی را به افشای «اسرار نظامی فوق‌محرمانه» کاخ سفید متهم کرد
واشنگتن پست: متحدان آمريكا در منطقه از ترامپ ناامید شده‌اند
رئیس پارلمان لبنان: اسرائیل توافق‌نامه‌ها را نادیده می‌گیرد
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان؛ ۶ شهید در النبطیه
آخرین اخبار
حزب‌الله: صهیونیست‌ها با پاسخ متناسب مواجه خواهند شد
شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به ۱۱ نفر رسید
فعالیت بندر المخا یمن متوقف شد
حمله روسیه به انبار‌های تجهیزات نظامی اوکراین در بندر اودسا
اردوغان: مصر می‌تواند به توافق دفاعی مکه بپیوندد
مراکش ده‌ها نفر را که قصد مهاجرت غیرقانونی به اسپانیا داشتند، بازداشت کرد
رویترز: وعده‌های انتخاباتی ترامپ به نقطه ضعف جمهوری‎‌خواهان تبدیل می‌شود
واشنگتن پست: متحدان آمريكا در منطقه از ترامپ ناامید شده‌اند
قطر تشدید حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
روسیه خواستار شفاف سازى آمریکا و ترکیه در مورد تامین سلاح برای کی‌یف شد
کره جنوبی خواستار مذاکرات بین دو کره برای پایان رسمی جنگ شد
تیراندازی جمعی در دانشگاه دولتی ویرجینیا آمریکا
رئیس پارلمان لبنان: اسرائیل توافق‌نامه‌ها را نادیده می‌گیرد
افزایش قربانیان زلزله اندونزی به ۳۸ نفر/ وقوع زمین لرزه جدید ۶.۹ ریشتری
رئیس‌جمهور لبنان: حملات اسرائیل نقض آشکار توافق چارچوب و قوانین بین‌المللی است
ادعای زلنسکی: اوکراین به تأسیسات روسکاسموس در سامارا حمله کرد
۷ کشته و زخمی در تیراندازی مرگبار در میشیگان
نخست‌وزیر لبنان: حملات اسرائیل حاکمیت ما را نقض می‌کند
ترامپ برای پنهان کردن شکست در ایران به هوش مصنوعی پناه برد+عکس
حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های لبنان
نتانیاهو انگلیس را «جمهوری اسلامی بریتانیا» خواند؛ لندن به شدت اعتراض کرد
تحلیلگر آمریکایی: ادعای ترامپ درباره هرمز، یک «نمایش» برای هوادارانش است
ونزوئلا ۱۳۱ زندانی سیاسی را آزاد کرد
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان؛ ۶ شهید در النبطیه
ارتش آمریکا پروازهای آموزشی آپاچی را متوقف کرد
میدان هرمز خلاف روایت ترامپ
ترامپ یک نهاد تاریخی را به افشای «اسرار نظامی فوق‌محرمانه» کاخ سفید متهم کرد
صادرات نفت عراق به دو میلیون بشکه رسید
فشار آمریکا به اروپا برای تعدیل قوانین زیست‌محیطی
فرانسه ممکن است صد‌ها سرباز خود را در اوکراین از دست داده باشد