باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش انصارالله اعلام کرد که تأسیسات شرکت نفتی «آرامکو» عربستان را در شهر نجران واقع در جنوب این کشور هدف حمله پهپادی قرار داده است.

خبرگزاری سبأ به نقل از یک منبع در انصارالله گزارش داد: «نیرو‌های مسلح یمن با استفاده از یک پهپاد، با موفقیت تأسیسات آرامکو در نجران را هدف قرار دادند».

به گفته این منبع، عملیات امشب در واکنش به «نقض حاکمیت یمن از سوی جنگنده‌های سعودی» انجام شده است؛ جنگنده‌هایی که به گفته انصارالله، وارد حریم هوایی استان مرزی صعده شده بودند.

رزمندگان انصارالله شب گذشته نیز یک پالایشگاه متعلق به شرکت نفت آرامکو در منطقه جیزان عربستان را با دو پهپاد هدف قرار داده بودند.

منبع: خبرگزاری تاس