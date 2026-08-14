باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور از رگبار و رعدوبرق در شمال و جنوب کشور طی جمعه و شنبه (۲۳ و ۲۴ مرداد) و وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در شرق و مرکز خبر داد.
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: امشب در برخی مناطق مستعد، شاهد خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.
وی با اشاره به وضعیت جوی کشور اظهار کرد: روز شنبه در مناطقی از استانهای ساحلی دریای خزر، اردبیل، ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، همچنین شمال استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و نیز ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و جنوب شرق فارس، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار باران و رعدوبرق پیشبینی میشود.
او افزود: بارشها در برخی مناطق میتواند با شدت موقتی همراه باشد و در مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد. همچنین روز شنبه در ارتفاعات گیلان، بارشهای پراکنده و خفیف انتظار میرود.
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی ادامه داد: طی پنج روز آینده در مناطقی از شرق و شمال شرق کشور، جنوب شرق، بخشهایی از مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، وزش باد شدید در برخی ساعات پیشبینی میشود که میتواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.