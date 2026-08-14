ترکیه در پی تشدید حملات پهپادی اوکراین و اختلال در صادرات نفت روسیه از بنادر دریای سیاه، خرید نفت خام خود از این بنادر را کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - معاملهگران و دادههای گروه بورس لندن نشان داد که ترکیه پس از حملات پهپادی اوکراین که عملیات صادرات از پایانههای روسیه در دریای سیاه را مختل کرد، خرید نفت خام خود از بنادر روسیه را در ماه ژوئیه کاهش داده و انتظار میرود در ماه اوت نیز کاهش بیشتری داشته باشد.
ترکیه در ماه ژوئیه تنها حدود ۹۰۰ هزار تن نفت از بنادر روسیه دریافت کرد، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۱.۲ میلیون تن بود. دادههای گروه بورس لندن نشان داد که از این مجموع، کمی بیش از ۳۰۰ هزار تن از دریای سیاه تامین شده است، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۶۰۰ هزار تن بود.
برآوردهای گروه بورس لندن نشان میدهد که انتظار میرود ترکیه در ماه اوت حدود ۲۰۰ هزار تن نفت از بنادر دریای سیاه روسیه دریافت کند.
معاملهگران اعلام کردند که ترکیه برای جبران اثرات منفی بحران دریای سیاه، در تلاش است تا منابع تامین خود را متنوع کند و افزودند که آنکارا قصد دارد در ماه اوت، در اقدامی نادر، از برزیل و گویان نفت وارد کند.
این کاهش پس از آن رخ داد که کییف حملات پهپادی خود را تشدید کرد که منجر به تعلیق یک هفتهای صادرات از پایانه خطوط لوله اتحادیه خزر و اختلال در عملیات بارگیری از بندر نووروسیسک شد.
ترکیه از حملات به تانکرهای نفتی مرتبط با روسیه در نزدیکی آبهای سرزمینی خود در دریای سیاه انتقاد کرد و آنها را نگرانکننده و تاثیرگذار بر امنیت ناوبری و تجارت در منطقه توصیف کرد.
این اختلال در خطوط لولهای که ۱.۸ درصد از نفت جهان را حمل میکنند، همزمان با تشدید بحران عرضه ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران رخ داد.
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از مقامات اوکراینی گزارش داد که اوکراین به درخواست جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، حملات پهپادی خود به تانکرهای نفتی غیرروسی که از پایانه روسی اتحادیه خط لوله خزر در دریای سیاه استفاده میکردند را موقتا متوقف کرده است.
منبع: المیادین