سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: اولویت برای من حس همدلی و روحیه تیمی است که باعث شد ما در بازی اول خوب بازی کردیم و خوب هم برنده شدیم. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب بختیاری زاده پس از پیروزی چهار بر صفر تیمش برابر مس شهربابک در اولین بازی لیگ بیست و ششم گفت: خوشحالم که توانستیم در حضور هواداران مان به یک برد پرگل دست پیدا کنیم. این برد را به هواداران استقلال تقدیم می کنم و امیدوارم روندمان ادامه پیدا کند.

او ادامه داد: زمین بازی خوبی آماده شده بود که به مسئولان ورزشگاه خدا قوت می گویم. به تیم مس شهربابک هم تبریک می گویم که تیم خوبی بود. امیدوارم مسئولان قدر آقای شهبا را بدانند چرا که برای آن خطه زحمت زیادی کشیده است. 

بختیاری زاده ادامه داد: بازی بسیار خوبی را شاهد بودیم. ما هم در آماده سازی روی نقاط ضعف و قوت شهر بابک کار کردیم. خوشحالم که بردیم. یک خوشحالی بزرگتر دارم و آن این است که تک تک بازیکنان را باور دارم و اعتقاد به تیم متحد دارم. اولویت برای من حس همدلی و روحیه تیمی است که باعث شد ما در بازی اول خوب بازی کردیم و خوب هم برنده شدیم. 

سرمربی استقلال در مورد دلایل این برد پرگل و تکرار چند سال پیش برد ۴ بر صفر صبا گفت: برخی مسائل اصول فوتبال و مربی است. اصرار من این بود که مدام بتوانیم منظم بازی کنیم و از لحاظ روحی بازیکنان را از بی خیالی و غرور دور کردم. خوشحالم که بچه ها حرفه ای رفتار می کردند و تا لحظه آخر به تیم حریف احترام می گذاشتند. 

برچسب ها: استقلال ، لیگ برتر فوتبال ، مس شهربابک ، سهراب بختیاری زاده
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