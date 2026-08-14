فرمانده انتظامی بندرلنگه از شناسایی و کشف یک انبار بزرگ از انواع موتورسیکلت های سنگین و دیگر کالاهای قاچاق به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ یزدان ویسی گفت: مأموران انتظامی این شهرستان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی از وجود یک انبار بزرگ نگهداری کالای قاچاق در یکی از محلات بندرلنگه مطلع شده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل اعزام و در بازرسی از این انبار، یک دستگاه ماهواره استارلینک، تعداد ۱۹ دستگاه پاکشتی، یک دستگاه موتورسیکلت هوندا مانکی ۱۲۵، یک دستگاه موتورسیکلت pcx۱۶۰، سه دستگاه cb۱۳۰۰، سه دستگاه هوندا cx۵۰۰ باقطعات و ۲ دستگاه موتورسیکلت کراس قاچاق و فاقد مدارک معتبر گمرکی را کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و مالک این انبار جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است یادآور شد: ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده در این عملیات براساس اعلام کارشناسان اقتصادی ۳۸۰ میلیارد ریال است.

برچسب ها: نیروی انتظامی ، قاچاق کالا
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