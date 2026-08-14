تیم فوتبال گل گهر سیرجان در اولین بازی خود در لیگ برتر فوتبال توانست برابر تیم نساجی به برتری برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته اول لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فوتبال گل گهر سیرجان و نساجی مازندران در ورزشگاه سردار سلیمانی سیرجان به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت شاگردان مهدی رحمتی با یک گل توانستند به برتری برسند و ۳ امتیاز بازی اول را به دست آورند.

ترکیب گل گهر سیرجان

فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، میلاد کر، مجید علیاری، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد، محمدرضا بردبار، پدرام قاضی‌پور، مسیح زاهدی، محمد امین کاظمیان، سهیل صحرایی

سرمربی: مهدی رحمتی

ترکیب تیم نساجی مازندران

علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، بهروز نوروزی فرد، هومن ربیع زاده، محمد حسین زاده، صادق آلبوصبیح، پوریا سرآبادانی، معید ایمری، افشین صادقی، جواد آقایی پور و فردین نجفی.

سرمربی: مجتبی حسینی

در دقیقه ۸۹ بازی، میلاد کر بازیکن گل گهر روی ضربه کرنر توانست توپ را کنترل کند و با ضربه‌ای دقیق توپ را وارد دروازه حریف کند و گل برتری تیمش را به ثمر برساند.