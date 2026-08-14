باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -روستا قلعه دولت آباد نیزار با معماری منحصربه‌فرد قلعه‌ای که تمام خانه‌های آن درون حصاری گلی از دوره قاجار جای گرفته و هنوز برای بسیاری از علاقه‌مندان به گردشگری تاریخی، یک مقصد ناشناخته محسوب می‌شود.

این روستای تاریخی که در بخش سلفچگان و در محور سلفچگان به دلیجان واقع شده، با وسعت ۶ هکتار، نمونه‌ای کمنظیر از سکونتگاه‌های دفاعی-مسکونی در استان قم به‌شمار می‌رود. آنچه این روستا را از دیگر آبادی‌های منطقه متمایز می‌کند، قرارگیری تمام منازل مسکونی در داخل یک قلعه گلی با یک در اصلی ورودی است؛ ویژگی که آن را به یک مجموعه تاریخی یکپارچه و قابل حفاظت تبدیل کرده است.

ثبت این اثر در فهرست آثار ملی ایران به شماره ۳۰۵۳۳ در دی‌ماه سال ۱۳۹۰، گام نخست برای معرفی این گنجینه بود، اما آنچه این روزها نوید تازه‌ای به اهالی و فعالان گردشگری می‌دهد، عزم جدی مسئولان استانی برای خارج کردن این روستا از مه‌گمنامی است.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، در بازدید از لین روستای تاریخی و بر لزوم بهره‌گیری از توانمندی‌های روستاهای قم در توسعه گردشگری و معرفی صنایع‌دستی فعال تأکید کرد.

او در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری، گفت: لازم است از این ظرفیت‌ها در توسعه گردشگری استان بهره ببریم. با استفاده از استعدادهای موجود در نقاط روستایی قم، می‌توانیم با معرفی مزیت‌های گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی، به رشد اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی استان کمک کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همچنین از برنامه‌ریزی برای معرفی این روستا به‌عنوان روستای هدف گردشگری و اخذ اعتبارات مرمتی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند فصل تازه‌ای در حیات این میراث کهن باشد.

او گفت:در فاصله ۲ کیلومتری این روستا، امامزاده ساریه خاتون قرار دارد که هرساله در روز عاشورای حسینی، مراسم نخل‌گردانی اهالی دولت‌آباد به سوی این مکان مقدس برگزار می‌شود؛ آیینی که بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد و می‌تواند به‌عنوان یک جاذبه‌ی گردشگری آیینی-مذهبی، مسافران بسیاری را به خود جذب کند.

با وجود تمام ظرفیت ها، دولت‌آباد نیزار هنوز در فهرست مقاصد پررونق گردشگری قم جایی ندارد. اما با توجه به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مرمت و معرفی این روستا، به‌نظر می‌رسد به‌زودی نام این قلعه گلی قاجاری، بر سر زبان‌ها بیفتد و گردشگران مشتاق، معماری ناب و آیین‌های کهن آن را از نزدیک لمس کنند.

قم، با داشتن سه شهرستان و هفت شهر، بیش از آنکه صرفاً به‌عنوان مقصد زیارتی شناخته شود، گنجینه‌هایی از تاریخ و فرهنگ دارد که دولت‌آباد نیزار، یکی از ارزشمندترین آن‌هاست؛ مقصدی ناشناخته که حالا امید می‌رود به‌زودی، شناخته شود.