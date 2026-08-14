باشگاه خبرنگاران جوان - انسان امروز در تلاطم امواجی از اطلاعات، دغدغههای معیشتی و اعلانهای بیپایانِ گوشیهای هوشمند گرفتار شده است. در این سبک زندگی پرشتاب که ثانیهها به سرعت برق و باد میگذرند، حتی عبادت نیز گاهی به بخشی از فهرست کارهای روزانه تبدیل میشود که باید هر چه سریعتر تیک بخورد تا به سراغ برنامه بعدی برویم. این نگاهِ ابزاری به نماز، همان نقطهای است که جانِ معنویت در آن به شماره میافتد و نماز از یک عروجِ ملکوتی به یک تکلیفِ مکانیکی تقلیل مییابد. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این نیست که چگونه نماز بخوانیم، بلکه این است که چگونه در میان این هیاهو، قلبی برای پرواز باقی بگذاریم.
حضور قلب در نماز، دغدغهای است که از همان صدر اسلام تا به امروز، همراه همیشگیِ سالکان بوده است، اما امروز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. در گذشته، حواسپرتیها محدود به افکار شخصی یا محیطی بود، اما اکنون دنیای دیجیتال به گونهای طراحی شده که ذهنِ انسان را در وضعیتِ تکهتکه شدن قرار میدهد. وقتی پیش از نماز، ذهن ما درگیر لایکها، تحلیلهای خبری یا دغدغههای اقتصادی است، طبیعی است که در لحظه تکبیرةالاحرام، آن ذهنِ مشوش، تواناییِ یکپارچه شدن را نداشته باشد. حضور قلب به معنای کنار گذاشتنِ مطلقِ افکار نیست، بلکه به معنای آگاهی از حضورِ آن کسی است که با او سخن میگوییم. همانگونه که در محضر یک شخصیتِ بزرگ، ناخودآگاهِ انسان رفتارش را تنظیم میکند، نماز نیز تمرینی است برای قرار گرفتن در محضرِ بینهایت.
خداوند در قرآن کریم در سوره ماعون، با لحنی هشداردهنده میفرماید که وای بر نمازگزارانی که در نمازشان سهلانگاری میکنند. مفسران و عارفان این سهلانگاری را فراتر از ضایع کردنِ وقتِ نماز میدانند؛ بلکه اشاره به غفلت از حقیقتِ نماز دارد. نماز برای پر کردنِ یک سقفِ زمانی نیست، بلکه برای خالی کردنِ ظرفِ وجود از غیر است. وقتی ما نماز را به عنوان یک کارِ فوری و فوتی میبینیم، در واقع داریم با خدا هم مثل بقیه برنامههای زندگیمان برخورد میکنیم؛ کاری که باید سریع انجام شود تا به سراغ کار بعدی برویم. اما حقیقتِ نماز، توقفِ زمان است. در نماز، ما از زمانِ خطیِ دنیوی خارج میشویم و به زمانِ ابدیِ الهی وارد میشویم. اگر در نماز به دنبالِ سرعت باشیم، در واقع داریم از محضرِ خداوند فرار میکنیم.
یکی از نکاتِ کلیدی در بازخوانیِ مفهومِ حضور قلب، درکِ جایگاهِ قلب است. قلب در ادبیات عرفانی، آینهای است که باید تجلیاتِ الهی را منعکس کند. گرد و غبارِ گناه، دلبستگیهای مفرط به دنیا و سرگرمیهای بیهوده، این آینه را تیره و تار میکند. وقتی نمازگزار در نماز حاضر نیست، یعنی آینه قلبش به سمتِ دیگری چرخیده است. برای آنکه در نمازهای روزانه که گاهی به دلیلِ فشارِ کار یا خستگی، سریع خوانده میشوند، حضورِ قلب داشته باشیم، باید پیشزمینههایی در طولِ روز ایجاد کنیم. نمازِ ما ادامهِ سبکِ زندگیِ ماست. اگر در طولِ روز، در کسب و کارمان انصاف داریم، اگر زبانمان آلوده به دروغ و تهمت نیست، و اگر حقالناس را رعایت میکنیم، این پاکیزگیِ باطنی در لحظاتِ نماز به دادِ ما میرسد.
وضو در فرهنگِ دینی ما، تنها یک طهارتِ ظاهری نیست، بلکه یک آیینی برای تطهیرِ روح از غبارِ دنیوی است. وقتی دست و صورت را میشوییم، میتوانیم نیت کنیم که از آلودگیهای فضای مجازی، نگاههای ناپاک و تعاملاتِ سمیِ روزانه پاک میشویم. این آمادگیِ روانی، پلِ میانِ هیاهویِ خیابان و آرامشِ نماز است. یکی از اشتباهاتِ رایج این است که تصور میکنیم حضورِ قلب باید یک حالتِ وجدِ عرفانیِ طولانی باشد؛ در حالی که برای بسیاری از انسانها در شرایطِ معمولی، حضورِ قلب به معنایِ توجهِ ارادی به معنایِ کلمات است. همین که بدانیم با چه کسی سخن میگوییم و همین که نیت کنیم که میخواهیم از دنیا دل بکنیم، خودِ حضورِ قلب است.
امام سجاد علیهالسلام در صحیفه سجادیه، دعایی دارند که در آن از خدا میخواهند که در نماز، دلشان تنها به سمتِ او باشد. این نشان میدهد که حتی اولیای الهی نیز این توجه را از خدا طلب میکنند، پس ما نباید از عدمِ تمرکزِ کاملِ خود ناامید شویم. نکته مهم این است که نماز را به مثابه یک گفتوگو ببینیم، نه یک بیانیه که باید خوانده شود و تمام شود. اگر تصور کنیم که خداوند، این راهبلدِ مهربان، دارد به حرفهای ما گوش میدهد، لحنِ ما در نماز تغییر میکند. ما در نماز به دنبالِ چیزی نیستیم، بلکه به دنبالِ کسی هستیم. تفاوتِ انجامِ تکلیف با حضورِ قلب در همین است: در انجامِ تکلیف، ما میخواهیم تعهد الهی خود را ادا کنیم و برویم، اما در حضورِ قلب، ما میخواهیم به معشوق برسیم و بمانیم.
در روزهای پرشتابِ امروز، نمازهای یومیه، تنها سکوتگاههایِ ما هستند. در دنیایی که همه چیز در حالِ تغییر است، نماز نمادی از ثبات است. اینکه پنج بار در روز از دغدغههایِ خود دست میکشیم و به سمتِ قبله میایستیم، یک برنامه معنوی برایِ روحِ ماست. اگر این نمازها را با عجله و بدونِ توجه انجام دهیم، در واقع بزرگترین فرصتهایِ رهایی از استرس و اضطراب را از دست دادهایم. تحقیقاتِ علمیِ مدرن نیز نشان میدهد که تمرکزِ ذهنی و مراقبه، به کاهشِ اضطراب کمک میکند، اما در نگاهِ دینی، این تمرکز، هدفِ نهایی نیست، بلکه ابزاری است برای اتصالِ به حقیقتی که آرامشِ مطلق است. نماز، تمرینِ این اتصال است.
شاید برای انسانی که درگیرِ کارهایِ سنگین یا مسائلِ پیچیده خانوادگی است، تصورِ حضورِ قلبِ طولانی، دور از دسترس به نظر برسد. اما راهکار، سادهسازیِ ارتباط است. لازم نیست در نماز، به دنبالِ کشف و شهودهایِ عجیب و غریب باشیم. همین که در لحظه گفتنِ اللهاکبر، باور کنیم که خدا از همه این دغدغهها بزرگتر است، خودِ حضورِ قلب است. اگر در لحظه رکوع، واقعاً عظمتِ الهی را حس کنیم، اگر در لحظه سجده، خاکساریِ خود در برابرِ قدرتِ لایزال را درک کنیم، ما نمازِ خود را خواندهایم. خداوند از ما انتظارِ نمازِ معصومین را ندارد، بلکه از ما انتظاری صادقانه دارد. خدا خریدار کیفیت ارتباط ماست، نه کمیتِ آن.
بسیاری از ما، ذهنمان مانندِ یک پنجره باز در رایانه است که دهها صفحه در آن گشوده است. هنگامِ نماز، یکی از این صفحهها نماز است و بقیه هنوز باز و فعال هستند. برای اینکه در نماز حضورِ قلب داشته باشیم، باید آگاهانه این دریچههای فرعی ذهن را ببندیم. پیش از شروعِ نماز، یک دقیقه سکوت کنیم. به جایِ اینکه بلافاصله پس از اذان، نماز را شروع کنیم، لحظهای بنشینیم، نفسِ عمیقی بکشیم و به یاد بیاوریم که داریم در یک ضیافتِ عظیم شرکت میکنیم. این فاصله گرفتنِ کوتاه، بسیار تعیینکننده است. این همان حقیقتی است که در روایات با عنوانِ یاد کردنِ مرگ یا کوتاه بودنِ زندگی از آن یاد شده است؛ یعنی به یاد آوردنِ اینکه دنیا تمام میشود و تنها چیزی که میماند، همین ارتباطِ ما با خداست.
در این میان، نقشِ مطالعه و یادگیریِ معانیِ نماز غیرقابل انکار است. خواندنِ متنی که معنایِ آن را نمیفهمیم، سختتر از آن است که معنایِ آن را درک کنیم. اگر بدانیم در سوره حمد، چه پیماننامهی عظیمی را با خدا میبندیم، دیگر نماز برای ما یک عادت مکرر نخواهد بود. هر جمله از نماز، یک درسِ توحیدی و اخلاقی است. ما در سوره حمد، از خدا میخواهیم که ما را به راهِ مستقیم هدایت کند؛ راهی که راهِ نعمتیافتگان است، نه راهِ گمراهان. این یک اعترافِ صادقانه است به نیازمندیِ ما به هدایتِ الهی در تمامیِ شئونِ زندگی. وقتی این مفاهیم را در نماز مرور کنیم، ذهنِ ما کمتر به حاشیه میرود
در نهایت، حضورِ قلب در نماز، یک مهارتِ اکتسابی است که با تمرین و ممارست به دست میآید. نباید انتظار داشته باشیم که در اولین قدم، تمامِ نمازمان را با حضورِ قلبِ کامل بخوانیم. همین که در طولِ نماز، چند بار یادمان بیفتد که کجا هستیم و با چه کسی صحبت میکنیم، قدمِ بزرگی است. هر بار که ذهنِ ما منحرف شد، بدونِ عصبانیت و با ملایمت، آن را به سمتِ خدا برگردانیم. نماز، میدانِ نبردِ ارادهی ماست با شیاطینِ حواسپرتی. هرچقدر که در این نبرد، استمرار داشته باشیم، قلبِ ما صیقل میخورد. خداوند نیز پاداشِ این تلاشِ عاشقانه را میدهد، حتی اگر نتیجهی آن، یک نمازِ سراسر حضور نباشد. آن چیزی که برایِ خدا اهمیت دارد، مجاهدتِ ما برایِ رسیدن به اوست. در همین نمازهایِ سریعِ روزانه، اگر نیتی برایِ اتصال باشد، خدا راه را باز میکند و نمازِ کوتاه ما را به آسمانها میبرد. مهم، گشودنِ دریچهای از دل به سویِ آسمان است، حتی اگر برایِ چند لحظهی کوتاه باشد.
منبع: خبرآنلاین