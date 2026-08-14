کانادا در ادامه رویکرد تقابلی خود با ایران، پنج مقام ارشد ایرانی را با ادعای ایفای نقش در محدود شدن کشتیرانی در تنگه هرمز، تحریم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانادا در اقدامی که مصداق نقض حاکمیت ایران است، پنج مقام ارشد ایرانی از جمله اعضایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اتهام «ایجاد مانع در مسیر کشتیرانی تنگه هرمز» تحریم کرد.

وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد این افراد به دلیل مشارکت در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطاتی مربوط به بسته شدن تنگه هرمز، تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، «ابراهیم ذوالفقاری» سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، «ابراهیم عزیزی» نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و «حمید حسینی» رئیس هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از امروز به فهرست تحریم‌های کانادا اضافه شده‌اند.

با تحریم‌های جدیدی که کانادا اعلام کرده، تاکنون ۲۳۲ فرد و ۲۶۰ نهاد ایران در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که تنگه هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و صرفا تحت حاکمیت این دو کشور است.

تنگه هرمز پیش از جنگ مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود. همزمان با آغاز تجاوز نظامی علیه ایران، این مسیر تا حد زیادی بسته شده که سبب افزایش بهای انرژی در سراسر جهان شده است.

این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که ایران تاکید کرده ناامنی کنونی تنگه هرمز از سوی آمریکا «تحمیل شده» و منحصرا ناشی از تجاوز نظامی واشنگتن و تل‌آویو است. 

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران این هفته تاکید کرد که امن شدن تنگه هرمز مستلزم توقف اقدامات تجاوزکارانه و مداخلات غیرقانونی آمریکا از جمله محاصره دریایی و دیگر نقض‌های تعهدات آمریکا است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، تحریم ایران ، کانادا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
ایران هم پنج شرکت یا اشخاص یا کشتی مرتبط به مقصد یا از کانادا را تحریم کنه. تنگه هرمز محل خفت کردن هر کسی که ادعای گردن کلفتی کنه....
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۸ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
به کانادا چه ارتباطی داره تنگه هرمز!!!؟خودشو نخود هرآش میکنه.استان 51آمریکا.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
کلیه تحریم‌های غرب علیه ایران ، دیگر مؤثر نیستند و جنبه نمایشی و خاله بازی دارد.
از این ببعد این ایران است که غرب را تحریم کرده و می‌کند.
اینا دیگه بازی سیاسی ست و فرار رو به جلو ...!
بلایی سرتون میاریم که راه خونه تون رو گم کنید.
همه جهان دیدند که جهان غرب و عبر و عرب و ناتو و سازمان‌های باصطلاح بین الملل و آژانس و ... علیه ایران مقتدر برخاستند و نهایت زور خود را زدند و شکست خوردند اما بدلیل پر رو بودن شان هنوز رسمأ اعلام نکرده اند.
که بزودی اعلام می‌کنند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۴ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
ما هم پنج مقام آمریکایی را تحریم میکنیم و اجازه ورود به ایران را نخواهند داشت
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