متفکر آزاد:تنگه هرمز موضوعی قابل معامله نیست

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه و اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت:تنگه هرمز موضوعی قابل معامله نیست و جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید و فشار از منافع و امنیت ملی خود دفاع خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  متفکر آزاد در جمع مردم روستای خانقاه آذرشهر گفت:راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فشار‌ها و تهدید‌های دشمن نشان داده است که سیاست فشار حداکثری نمی‌تواند ملت ایران را از مواضع خود عقب براند و در نهایت این دشمن است که در برابر اراده و مقاومت ملت ایران به زانو درمی‌آید.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت منطقه باب‌المندب اظهار کرد: امروز باب‌المندب نیز به یکی از مولفه‌های مهم معادلات منطقه‌ای تبدیل شده و دشمنان و کشور‌های متجاوز نمی‌توانند امنیت و منافع خود را بدون توجه به پیامد‌های اقداماتشان در منطقه دنبال کنند.

وی تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، توانمندی‌های راهبردی و حمایت ملت، اجازه نخواهد داد امنیت منطقه و منافع ملت ایران مورد تهدید قرار گیرد و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد.

متفکر آزاد خاطرنشان کرد:معادلات منطقه دیگر مانند گذشته یک‌طرفه نیست و ملت‌های منطقه با ایستادگی و مقاومت اجازه نخواهند داد قدرت‌های فرامنطقه‌ای و رژیم‌های متجاوز سرنوشت منطقه را تعیین کنند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: تنگه هرمز ، هیئت رئیسه مجلس
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