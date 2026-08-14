متفکر آزاد:تنگه هرمز موضوعی قابل معامله نیست

باشگاه خبرنگاران جوان - متفکر آزاد در جمع مردم روستای خانقاه آذرشهر گفت:راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فشار‌ها و تهدید‌های دشمن نشان داده است که سیاست فشار حداکثری نمی‌تواند ملت ایران را از مواضع خود عقب براند و در نهایت این دشمن است که در برابر اراده و مقاومت ملت ایران به زانو درمی‌آید.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت منطقه باب‌المندب اظهار کرد: امروز باب‌المندب نیز به یکی از مولفه‌های مهم معادلات منطقه‌ای تبدیل شده و دشمنان و کشور‌های متجاوز نمی‌توانند امنیت و منافع خود را بدون توجه به پیامد‌های اقداماتشان در منطقه دنبال کنند.

وی تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، توانمندی‌های راهبردی و حمایت ملت، اجازه نخواهد داد امنیت منطقه و منافع ملت ایران مورد تهدید قرار گیرد و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد.

متفکر آزاد خاطرنشان کرد:معادلات منطقه دیگر مانند گذشته یک‌طرفه نیست و ملت‌های منطقه با ایستادگی و مقاومت اجازه نخواهند داد قدرت‌های فرامنطقه‌ای و رژیم‌های متجاوز سرنوشت منطقه را تعیین کنند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما