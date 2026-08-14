فرمانده مرزبانی استان گفت: مرزبانان پایانه مرزی میلک موفق شدند مقدار قابل توجهی پول نقد قبل از خروج از کشور را کشف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "رضا شجاعی" فرمانده مرزبانی استان در تشریح این خبر بیان داشت: مرزبانان مستقر در ایست و بازرسی پایانه مرزی میلک موفق شدند مقدار قابل توجهی پول نقد قبل از خروج از کشور را کشف کنند.

سردار "شجاعی" در ادامه افزود: مرزبانان حین کنترل خودرو‌ها و مسافری در لاین خروج از کشور در پست کنترل و مراقبت مرزی، به یک دستگاه خودرو مشکوک که در بازرسی از وسایل نامبرده موفق شدند، ضمن توقیف یک دستگاه خودرو و دستگیری یک قاچاقچی، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال وجه رایج جمهوری اسلامی ایران را کشف نمایند، که متهمین و ارز مکشوفه تحویل مراجع ذی صلاح شد.

سردار "شجاعی" فرمانده مرزبانی استان در پایان خاطر نشان کرد: مرزبانان هنگ مرزی زابل برای جلوگیری از ورود و خروج قاچاق عزم جدی دارند و به منظور برخورد قاطع با هرگونه ناامنی، اقدامات گسترده‌ای انجام داده و بر نوار مرزی به طور کامل اشرافیت دارند.

منبع فراجا