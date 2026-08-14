لحظاتی پیش در راستای اجرای عملیات عمرانی طرح زیرگذر امام موسی صدر، خیابان امیرکبیر از ابتدای پل حجتیه تا کوچه ۱۳، مسدود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -شهرداری قم اعلام کرد: به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند، در راستای اجرای عملیات عمرانی پروژه زیرگذر امام موسی صدر، خیابان امیرکبیر از ابتدای پل حجتیه تا کوچه ۱۳، از دقایقی پیش مسدود شده است.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن توجه به محدودیت‌های تردد، از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و با عوامل اجرایی و پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.

مسیرهای جایگزین:

بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی

 خیابان آیت‌الله مویدی قمی

ضمناً مسیر بلوار امیرکبیر از سه‌راه خورشید تا کوچه ۱۳ امیرکبیر، صرفاً جهت دسترسی محلی قابل تردد است.

از صبر، همراهی و همکاری شهروندان محترم در زمان اجرای عملیات عمرانی سپاسگزاریم.

 

منبع: تبیان
برچسب ها: انسداد مسیر ، طرح های عمرانی قم
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