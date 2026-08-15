باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یک حمله وحشیانه و کور، زیرساخت‌های حزب‌الله را در جنوب لبنان هدف قرار داد. به گزارش العربیه، ارتش اسرائیل با ادعای پاسخ به فعالیت‌های این حزب در «منطقه امنیتی»، دست به این تجاوز وحشیانه زد که بار دیگر نشان‌دهنده بی‌تعهدی این رژیم به توافقات بین‌المللی است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای تأکید کرده است که به عملیات وحشیانه خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و مدعی شده که این حملات برای «از میان برداشتن تهدیدات» انجام می‌شود. با این حال، این تجاوزات که با وجود آتش‌بس و چندین دور مذاکره مستقیم با میانجی‌گری آمریکا صورت می‌گیرد، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توافق‌های امضا شده است.

این حمله وحشیانه در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی با وجود تعهدات خود، به تجاوزات خود در جنوب لبنان و نقض حاکمیت این کشور ادامه می‌دهد و سکوت جامعه بین‌المللی در برابر این جنایات، جای سوال دارد.

منبع: العربیه