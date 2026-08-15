باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه با انتشار یک تصویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی، ادعای تسلط بر یک نفتکش ایرانی در نزدیکی سواحل ایران را مطرح کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» با اشاره به این تصویر نوشت: «این نفتکش اکنون متعلق به ماست!»

در این تصویر، ترامپ در حالی دیده می‌شود که پرچم آمریکا را با هر دو دست بالا برده و پشت سر او یک سرباز آمریکایی روی عرشه نفتکش سلاح خود را نشانه رفته است، در حالی که پرچم ایران روی عرشه افتاده است. در پس‌زمینه نیز یک ناو هواپیمابر آمریکایی در آب‌های مقابل ایران و در محدوده تنگه هرمز به چشم می‌خورد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ روز جمعه مدعی شده بود که قصد دارد پس از «شکست دادن ایران»، تنگه هرمز را به عنوان قلمرو آمریکا اعلام کند و گفت که این اتفاق «خیلی زود» رخ خواهد داد. او در جمع حاضران در منطقه ناسو در نیویورک افزود که محاصره دریایی اعمال شده و هیچ شناوری عبور نخواهد کرد مگر اینکه خودشان بخواهند.

با این حال، اعلام این آبراه بین‌المللی به عنوان قلمرو آمریکا، مستلزم استقرار نامحدود نیرو‌ها در منطقه است که با وعده قبلی ترامپ مبنی بر کوتاه بودن مدت جنگ با ایران در تضاد است.

منبع: سی ان ان