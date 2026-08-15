با شکایت باشگاه مس شهر بابک، باشگاه استقلال با چالش جدیدی رو‌به‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه مس شهربابک بلافاصله پس از پایان دیدار برابر استقلال، از آبی‌پوشان به دلیل استفاده از یاسر آسانی شکایت کرد و اعتراض خود را در اختیار ناظر مسابقه قرارداد.

این شکایت در حالی مطرح شده بحث‌هایی درباره وضعیت قرارداد آسانی با استقلال و موضوع فسخ قرارداد او مطرح شده و همین ابهام باعث شده مس شهربابک از فرصت استفاده کرده و به حضور او در ترکیب اعتراض کند.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که مس شهربابک با استناد به همین موضوع، پس از پایان مسابقه درخواست خود را برای بررسی، به ناظر و کمیته برگزاری مسابقات ارائه کرده است. وکیل این باشگاه نیز پیگیری حقوقی پرونده را بر عهده دارد.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
اولین چالش قانونی آبی‌ها در لیگ برتر؛
چالش سخت استقلال با آسانی!
بختیاری‌زاده: برای رامین التماس نمی‌کنم؛ استقلال با جوان‌ها ادامه می‌دهد
لیگ برتر فوتبال؛
استقلال ۴ - ۰ مس شهربابک/ آبی پوشان با جشنواره ای از گل فصل را آغاز کردند + فیلم
احتمال غیبت آسانی در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بانوان ایران؛ ظرفیتی که باید به قدرتی پایدار در مدال‌آوری تبدیل شود
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر قزوین
چالش سخت استقلال با آسانی!
زمان رونمایی از مدافع جدید پرسپولیس
الهامی ساکت نمی‌شود 
پرسپولیس - شمس آذر؛ نخستین ماموریت تارتار در قزوین
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در هفتمین روز پاییز
حضور شاگردان پیاتزا در تورنمنت چهار جانبه اوفا
فدراسیون بولینگ و بیلیارد در آستانه تحولی بزرگ
دیدار استقلال _ مس شهر بابک ۳ بر صفر می‌شود؟
آخرین اخبار
رحیمی: جوانگرایی هندبال نباید به افت کیفیت منجر شود+فیلم
استقلال و پرسپولیس محکوم شدند
گفتگو با ملی پوشان هندبال ایران پیش از اعزام به صربستان+ فیلم
مربی تیم ملی هندبال نوجوانان: برای قهرمانی آسیا آماده‌ایم
دیدار استقلال _ مس شهر بابک ۳ بر صفر می‌شود؟
گزینه‌های میزبانی دربی مشخص شدند
حضور شاگردان پیاتزا در تورنمنت چهار جانبه اوفا
فدراسیون بولینگ و بیلیارد در آستانه تحولی بزرگ
آخرین تمرین تیم ملی هندبال پیش از سفر به صربستان+فیلم
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در هفتمین روز پاییز
چالش سخت استقلال با آسانی!
الهامی ساکت نمی‌شود 
بانوان ایران؛ ظرفیتی که باید به قدرتی پایدار در مدال‌آوری تبدیل شود
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر قزوین
پرسپولیس - شمس آذر؛ نخستین ماموریت تارتار در قزوین
زمان رونمایی از مدافع جدید پرسپولیس
تارتار: زمان تغییر نسل در پرسپولیس فرا رسیده بود
استقلال خوزستان ۰-۲ آلومینیوم اراک/ برتری شاگردان پیروز قربانی در اهواز
گل‌گهر ۱ - ۰ نساجی؛ نخستین برد رحمتی در سیرجان
بختیاری زاده: اولویت برای من حس همدلی و روحیه تیمی است
چادرملو ۰ - ۲ سپاهان/ نبرد کویرنشینان را شاگردان نویدکیا بردند
خیبر ۱ - ۱ فجر/ کمالوند و خطیبی با تساوی لیگ را شروع کردند
تراکتور ۲ - ۰ پیکان/ نخستین پیروزی پرشور‌ها با دبل شهریار
استقلال ۴ - ۰ مس شهربابک/ آبی پوشان با جشنواره ای از گل فصل را آغاز کردند + فیلم
وزنه برداری جوانان آسیا؛ ­دختران و پسران ایران در جایگاه سوم قاره کهن