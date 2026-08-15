باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه مس شهربابک بلافاصله پس از پایان دیدار برابر استقلال، از آبی‌پوشان به دلیل استفاده از یاسر آسانی شکایت کرد و اعتراض خود را در اختیار ناظر مسابقه قرارداد.

این شکایت در حالی مطرح شده بحث‌هایی درباره وضعیت قرارداد آسانی با استقلال و موضوع فسخ قرارداد او مطرح شده و همین ابهام باعث شده مس شهربابک از فرصت استفاده کرده و به حضور او در ترکیب اعتراض کند.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که مس شهربابک با استناد به همین موضوع، پس از پایان مسابقه درخواست خود را برای بررسی، به ناظر و کمیته برگزاری مسابقات ارائه کرده است. وکیل این باشگاه نیز پیگیری حقوقی پرونده را بر عهده دارد.