باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- عزیزالله نوربهبهانی، مربی تیم ملی هندبال نوجوانان، با اشاره به روند آمادهسازی این تیم برای مسابقات آسیایی ۲۰۲۶ اردن، از آمادگی و انگیزه بالای ملیپوشان خبر داد و گفت هدف تیم، کسب بهترین نتیجه و تکرار قهرمانی سال گذشته است.
نوربهبهانی درباره شرایط تیم ملی اظهار داشت: بازیکنان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتهاند و امیدواریم با آمادگی کامل راهی اردن شویم و نتیجهای در شأن نام ورزش ایران کسب کنیم. وی با اشاره به تغییرات چندباره قرعهکشی مسابقات افزود: در نهایت در گروه سختی قرار گرفتیم، اما خودمان را مدعی میدانیم و برای رسیدن به بهترین جایگاه با تمام توان تلاش خواهیم کرد.
مربی تیم ملی نوجوانان با یادآوری قهرمانی سال گذشته عنوان کرد: تقریباً با همین ترکیب در دوره گذشته به قهرمانی رسیدیم و امسال نیز بازیکنان انگیزه بالایی دارند تا این موفقیت را تکرار کنند.
نوربهبهانی همچنین رقبای ایران را تیمهایی قدرتمند توصیف کرد و گفت عربستان و بحرین در تورنمنتهای معتبر بینالمللی و حتی رقابتهای اروپایی حضور داشتهاند و با آمادگی بیشتری به مسابقات خواهند آمد. با این حال، تیم ایران نیز در ماههای اخیر برنامه آمادهسازی مناسبی داشته و امیدواریم نتیجه این تلاشها در اردن نمایان شود.
مهدی احمدیفر، کاپیتان تیم ملی هندبال نوجوانان، نیز با اشاره به همگروهی ایران با عربستان، قطر، کویت و سوریه گفت: مسابقات از روز ۲۹ آغاز میشود و تلاش میکنیم با صدرنشینی از مرحله گروهی صعود کنیم.
وی افزود: با وجود محدودیتهایی که در مقاطعی برای برگزاری منظم تمرینات وجود داشت، از ابتدای سال ۱۴۰۵ اردوهای تیم ملی آغاز شد و تاکنون ۹ اردوی متوالی برگزار کردهایم. شرایط تیم از اردو به اردو بهتر شده و هماهنگی بازیکنان افزایش پیدا کرده است.
کاپیتان تیم ملی نوجوانان در پایان تأکید کرد: با توجه به قهرمانی سال گذشته، انتظارات از این تیم بالاست. امیدوارم با تلاش بازیکنان و کادر فنی بتوانیم عملکردی درخشان داشته باشیم و نماینده شایستهای برای هندبال و ورزش ایران در مسابقات آسیایی باشیم.