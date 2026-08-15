باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در واکنش به بمباران شدید مناطق جنوبی این کشور توسط رژیم صهیونیستی، تأکید کرده است که برخورد با هرگونه ساختار نظامی تنها وظیفه ارتش و نهاد‌های قانونی لبنان است و اقدامات اسرائیل حاکمیت این کشور و امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

سلام در سخنانی تصریح کرده است که افزایش حملات اسرائیل (که از بامداد امروز در شهر نبطیه، شهرک‌های انصار، دیر الزهرانی و روستا‌های اطراف انجام شده) با گلوله‌باران شدید و ایجاد رعب و وحشت میان مردم در منازلشان همراه بوده و تلاش‌ها برای تثبیت ثبات در جنوب را از بین می‌برد. وی تأکید کرده است که هفت شهید حمله هوایی اسرائیل به شهرک انصار، زیرساخت‌های نظامی نبوده‌اند و زنان و کودکانی که در این حادثه به شهادت رسیده‌اند نیز اهداف نظامی محسوب نمی‌شوند.

نخست‌وزیر لبنان افزوده است که مسئولیت برخورد با هرگونه ساختار نظامی (در صورت وجود در خاک لبنان) انحصاراً بر عهده دولت لبنان از طریق ارتش و نهاد‌های قانونی آن است و وجود چنین مواردی هرگز به اسرائیل این حق را نمی‌دهد که ورود به خاک لبنان را برای خود مباح بداند یا جان غیرنظامیان را به خطر بیندازد. سلام در پایان خاطرنشان کرده است که اسرائیل باید به این تشدید بحران پایان دهد، چرا که امنیت مردم لبنان و حق آنها برای زندگی در سرزمینشان، موضوعی قابل مذاکره یا معامله نیست.

منبع: خبرگزاری فرانسه