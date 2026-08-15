معاون وزیر جهاد کشاورزی از ارتقای کیفیت نهاده های کشاورزی خبر داد و گفت: در دو سال اخیر سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت وارداتی، نظارت بر تولید بذر در بیش از ۲۰۰ هزار هکتار و کنترل تولید بیش از ۲۰ میلیون اصله نهال ردیابی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن تشریح بخشی از دستاوردهای سازمان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اظهار داشت: توسعه و تقویت نظام نظارت بر ثبت، تولید و عرضه محصولات و نهاده‌های فناورانه کشاورزی، یکی از محورهای مهم فعالیت سازمان در این دوره بوده است.

وی افزود: نظارت بر تولید سالانه بیش از ۲۰ میلیون اصله نهال و فعالیت بیش از ۲ هزار شرکت تولیدکننده کودهای شیمیایی، آلی و زیستی نیز از دیگر اقدامات سازمان در حوزه کنترل و نظارت بر نهاده‌های کشاورزی است.

گل‌محمدی با اشاره به نتایج حاصل از استمرار این فرآیندها گفت: میزان عدم‌انطباق در حوزه کودهای شیمیایی، آلی و زیستی از ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این کاهش بیانگر اثربخشی فرآیندهای کنترل کیفی و نظارت تخصصی و حرکت به سمت ساماندهی دقیق‌تر تولید نهاده‌های کشاورزی و ارتقای کیفیت نهاده‌های مورد استفاده در زنجیره تولید است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم با بهره‌وری، سلامت تولید و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد.

برچسب ها: تولید نهال ، نهاده های کشاورزی
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