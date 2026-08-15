باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - محمدمهدی نصیری در جریان سفر به استان کردستان و بازدید از بازار تاریخی بیجار، وضعیت این بازار و مشکلات موجود در آن را بررسی کرد.
وی با ارزشمند خواندن بازار تاریخی بیجار اظهار کرد: این مجموعه یکی از ظرفیتهای مهم تاریخی و فرهنگی شهرستان و منطقه به شمار میرود و حفاظت، مرمت و ساماندهی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نصیری با اشاره به شهرت جهانی فرش بیجار افزود: فرش بیجار از هنرهای ارزشمند و شاخص این منطقه است که حاصل ذوق و مهارت هنرمندان این خطه بوده و ظرفیتهای فرهنگی و هنری بیجار شایسته توجه و حمایت بیشتری است.
مدیرکل امور استانهای وزارت میراثفرهنگی همچنین با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی بازاریان و نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل و مشکلات مطرحشده در این بازدید، از جمله مرمت بخشهایی از سقف بازار و ساماندهی این مجموعه، مورد توجه قرار گرفت و برای پیگیری و رفع آنها همکاری لازم انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: ساماندهی بازار تاریخی بیجار نیازمند همکاری بازاریان و هماهنگی مسئولان است و با مشارکت همه بخشها میتوان برای حفاظت، مرمت و بهبود وضعیت این مجموعه تاریخی اقدامات موثری انجام داد.
مرمت بخشهایی از سقف بازار، ساماندهی و رسیدگی به وضعیت این مجموعه تاریخی از مهمترین مطالباتی بود که در جریان این بازدید از سوی بازاریان و نماینده مردم بیجار مطرح و بر پیگیری آن تاکید شد.
بازار تاریخی بیجار از بناهای ارزشمند تاریخی این شهرستان به شمار میرود و علاوه بر اهمیت تاریخی و معماری، همچنان نقش مهمی در فعالیتهای اقتصادی و تجاری مردم منطقه دارد.