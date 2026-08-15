ملی‌پوشان هندبال ایران با اشاره به شرایط سخت تیم، از برنامه‌های جدید تاکتیکی و اهمیت اردوی صربستان برای آماده‌سازی خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- محمدحسین فرخی، ملی‌پوش هندبال ایران، درباره روند آماده‌سازی تیم اظهار داشت: تمرینات طبق برنامه دنبال می‌شود و بازیکنان تلاش می‌کنند با آمادگی هرچه بیشتر وارد رقابت‌های پیش‌رو شوند. اردوی تدارکاتی صربستان نیز فرصت مناسبی است تا تیم نقاط ضعف خود را برطرف و با شرایط بهتری راهی مسابقات شود.

فرخی اضافه کرد: حضور مربی جدید در کادر فنی یکی از اتفاقات مثبت اخیر است. نگاه او به بازیکنان جوان و نفرات جدید می‌تواند فرصت خوبی برای پشتوانه‌سازی باشد و امیدواریم با اعتماد به این نفرات، بازیکنانی به تیم ملی اضافه شوند که در سال‌های آینده نیز بتوانند نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به فشار بالای مسابقات گفت: شرایط ساده نیست و فشار زیادی روی تیم وجود دارد، اما باید با تمرکز و تلاش از این مرحله عبور کنیم. در وهله نخست سلامتی تمام اعضای تیم اهمیت دارد و پس از آن، هدف ما کسب بهترین نتیجه برای ایران است. 

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محمد سیاوشی، کاپیتان تیم ملی هندبال، نیز با اشاره به تغییرات ایجادشده در تمرینات گفت: تمرکز اصلی کادر فنی در حال حاضر روی مسائل تاکتیکی است. مربی جدید ایده‌های تازه‌ای دارد و تلاش می‌کنیم این برنامه‌ها را در مسابقات به بهترین شکل اجرا کنیم.

سیاوشی درباره دشواری رقابت‌های پیش‌رو عنوان کرد: دیدار برابر ژاپن نشان داد که چه مسابقات سختی در انتظار ماست و در رقابت‌های آسیایی نیز تیم‌های قدرتمندی حضور دارند. با این حال، راهی جز جنگیدن و تلاش کردن نداریم و امیدواریم با آمادگی کامل وارد مسابقات شویم.

کاپیتان تیم ملی همچنین درباره تجربه مربیگری دروازه‌بانان گفت: این دومین تجربه من در این زمینه است. چهار سال پیش نیز در رده نوجوانان چنین مسئولیتی داشتم و آن دوره تجربه ارزشمندی برایم بود. تیم بسیار خوبی داشتیم و با وجود صعود از گروهی دشوار، در ادامه برابر بحرین شکست خوردیم و از رسیدن به مراحل پایانی بازماندیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تیم نوجوانان ایران این بار از تجربه دوره گذشته استفاده کند و گفت: امیدوارم نسل جدید بتواند آن اتفاق را جبران کند و با عملکردی قدرتمند، خود را به فینال مسابقات آسیایی برساند.

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برچسب ها: هندبال ، تیم ملی هندبال
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