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آسمان ایران چگونه به کابوس نیروی هوایی آمریکا تبدیل شد؟ + فیلم

گزارش‌های واشنگتن‌پست و نیویورک‌تایمز از خسارت سنگین آمریکا در جنگ با ایران و تغییر رویکرد این کشور از پرواز بر فراز ایران به شلیک از فاصله دور در جنگ تحمیلی سوم حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش واشنگتن‌پست به نقل از مقام‌های آمریکایی، ارتش این کشور در جریان جنگ نزدیک به یک‌چهارم پهپاد‌های MQ-۹ Reaper خود را از دست داده است؛ پهپاد‌هایی که ارزش هر فروند آنها با توجه به تجهیزات و تسلیحات می‌تواند به ده‌ها میلیون دلار برسد. این در حالی است که پیش از جنگ، مقام‌های آمریکایی از دستیابی سریع به کنترل آسمان ایران سخن می‌گفتند، اما در ادامه، شماری از پهپاد‌ها و جنگنده‌های آمریکایی هدف پدافند ایران قرار گرفتند.

نیویورک‌تایمز نیز در گزارشی از لحظات پایانی یک جنگنده F-۱۵E و هشدار تنها نیم‌ثانیه پیش از هدف قرار گرفتن آن نوشته و مدعی شده پنتاگون با شبکه‌ای از پهپاد‌ها و موشک‌های دوش‌پرتاب ایران روبه‌رو شده است. بر اساس این روایت، هزینه بالای هواگرد‌های مدرن در برابر تسلیحات ارزان‌تر و پراکنده، محاسبات آمریکا را تغییر داده و واشنگتن را به سمت استفاده بیشتر از تسلیحات دوربرد و عملیات از فاصله‌ای امن‌تر سوق داده است.

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