معاون مجامع شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب از تنش آبی در ۱۲ استان با جمعیت ۴۰ میلیونی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهدی دانشگر در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: موضوع آب در خراسان رضوی و مسایل شرکت آب منطقه‌ای در این استان کاملا ملی است و باید در این رابطه رویکرد ملی داشت. انجام به موقع طرح احیاء و تعادل بخشی نیز در این رابطه ضروری است.

وی ادامه داد: قانون برنامه هفتم توسعه نباید از دستور کار خارج شود، زیرا در این برنامه تمام آرزو‌های حوزه آب کشور لحاظ شده است.

معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: ۱۲ استان با ۴۰ میلیون نفر جمعیت در کشور دچار تنش آبی است خراسان رضوی هم از جمله استان‌های درگیر تنش آبی است و به رغم پرشدگی ۵۸ درصدی مخازن سد‌های کشور متاسفانه حجم ذخیره آبی سد‌های مشهد از جمله دوستی تنها سه درصد است.

دانشگر افزود: در ایام جنگ همکاران صنعت آب و برق تلاش بی‌وقفه‌ای برای خدمت به مردم و میهن داشتند که ارزشمند و قابل تقدیر است، اثربخشی وکارآیی در شرایط جنگی نیز مورد تاکید است و تحت هیچ شرایطی نباید خدمت را متوقف کند.

محمد علی نعمت‌نژاد، مدیرسابق شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز تاکیدکرد: در طول ۳۰ سال خدمت در صنعت آبفا اقدامات خوبی با هدف پایداری منابع آب در کنار همکاران انجام شد و سند سازگاری با کم آبی در سال ۱۳۹۸ تهیه شد که البته بازنگری این سند نیز اکنون در حال انجام است.

وی تصریح کرد:برنامه تامین آب مشهد تا افق ۱۴۲۰ نیز تهیه شد و ۲۲ هزار حلقه چاه با صرفه‌جویی ۵۰۰ میلیون متر مکعب طی این مدت در استان مسدود شد وطرح‌های مختلف آبرسانی نیز طی این مدت برای تامین ابن این کلانشهر اجرایی شد و عملیات خط انتقال آب از غرب مشهد نیز پایان یافت، سد شوریجه نیز به مرحله آبگیری رسید.

نعمت نژاد، بحران آب را چالش اصلی استان دانست و اضافه کرد: باید برای حفظ آبخوان‌ها تلاش کرد و در کنار آن طرح‌های سازه‌ای را نیز پیگیری کرد.

مدیر سابق شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی که پس از ۳۰ سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شده، بیان کرد: همچنین از طریق دیپلماسی آب با ترکمنستان طی سال‌های اخیر ۶۲ میلیون متر مکعب بیشتر از سهم ایران از سد دوستی آب برداشت شد و توانستیم آب مورد نیاز مشهد در فصل تابستان را طی ۲ سال اخیر تامین کنیم.

نعمت‌نژاد افزود: کار‌های ارزشمندی انجام شده و تمام این اقدامات نتیجه کار و تلاش و خدمات گروهی در مجموعه شرکت آب منطقه‌ای است.

حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی نیز در این مراسم یادآورشد: تغییرات و اقدامات خوبی در صنعت آب استان در ۲ سال گذشته انجام شده است.

وی گفت: ۸۰۰ مورد کنتور هوشمند خریداری شده و به‌زودی تمام چاه‌های آب شرب استان به کنتور توشمند مجهز می‌شوند.

علیرضا عامری، قائم مقام شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز گفت: مدیریت منابع آب در استان مدیریت بخشی نیست بلکه نیازمند رویکرد فراملی است تا بتوان برای حل مشکلات موجود راهکار ارائه کرد.

برچسب ها: تنش آبی ، شرکت آب
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