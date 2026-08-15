سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات وحشیانه امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان را که منجر به شهادت یازده نفر شد، به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات وحشیانه امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان از جمله الانصار، ارتفاعات علی‌الطاهر، نبطیه الفوقا و دیر الزهرانی را که منجر به شهادت یازده نفر از جمله سه کودک و دو زن از اعضای یک خانواده و زخمی‌شدن چند تن دیگر و تخریب اماکن مسکونی و غیرنظامی شد، به شدت محکوم کرد.

بقائی با اشاره به تداوم تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور، ادامه سکوت و بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را تاسف‌بار خواند و بر ضرورت توقف اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل در جنوب لبنان و خروج فوری از مناطق تحت اشغال لبنان تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ضمن تمجید از مقاومت شرافتمندانه مردم لبنان در برابر تجاوز رژیم اشغالگر، حق قانونی و مشروع لبنان برای استفاده از همه ابزار‌ها جهت دفاع از کیان این کشور در برابر تجاوز رژیم اشغالگر را یادآوری شد و بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و عزت این کشور تأکید کرد.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، رژیم صهیونیستی ، لبنان
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