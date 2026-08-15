مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از شناسایی و دستگیری متهم حمله به جنگلبان شهرستان چالوس پس از حدود یک هفته فرار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد خزایی‌پول اظهار کرد: در پی حمله فرد متخلف و قاچاقچی چوب به «تقی حسینی‌مقدم» جنگلبان شهرستان چالوس در حین انجام مأموریت حفاظتی و مصدومیت وی، موضوع با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: این حادثه روز نهم مرداد ماه جاری در جریان گشت و مراقبت نیروهای منابع طبیعی در مناطق جنگلی نشتارود رخ داد.

وی توضیح داد : جایی که مأموران در حین انجام مأموریت با قاچاقچیان چوب مواجه شدند و متخلفان پس از شناسایی از سوی نیروهای حفاظتی، با سلاح سرد و اره موتوری به سمت آنان حمله کردند که در این درگیری، یکی از جنگلبانان مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت که با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مجموعه منابع طبیعی و همکاری دستگاه قضایی، اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نیروی انتظامی شهرستان چالوس موفق شد این فرد را پس از حدود یک هفته متواری بودن، شناسایی و دستگیر کند.

خزایی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان چالوس اظهار کرد: صیانت از جنگل‌ها و عرصه‌های ملی مأموریتی خطیر و شبانه‌روزی است و نیروهای حفاظتی منابع طبیعی با وجود مخاطرات و تهدیدهای مختلف، با جدیت از سرمایه‌های طبیعی کشور حفاظت می‌کنند.

به گفته این مقام مسئول، تعرض به نیروهای حفاظتی و جنگلبانانی که برای حفاظت از انفال و حقوق عمومی جامعه تلاش می‌کنند، به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و مجموعه منابع طبیعی موضوع را تا طی مراحل قانونی و قضایی با جدیت دنبال خواهد کرد.

منبع:منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران