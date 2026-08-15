سامانه‌های پدافند هوایی روسیه با سرنگون کردن ۱۳۲۸ پهپاد اوکراینی در یک روز، رکورد جدیدی را ثبت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق محاسبات خبرگزاری روسی تاس با استفاده از داده‌های وزارت دفاع روسیه، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه با سرنگون کردن ۱۳۲۸ پهپاد اوکراینی در یک روز، رکورد جدیدی را ثبت کردند.

طی ۲۴ ساعت گذشته، سامانه‌های پدافند هوایی ۱۳۲۸ پهپاد ارتش اوکراین و همچنین هفت بمب هوایی هدایت‌شونده، ۱۷ موشک کروز فلامینگو و چهار موشک HIMARS MLRS را سرنگون کردند.

پیش از این، بیشترین تعداد پهپاد سرنگون شده در یک روز در ۲ آگوست ثبت شده بود، زمانی که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۱۱۵۸ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند. در ۶ آگوست، پدافند هوایی ۱۱۵۵ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد؛ در ۲۵ جولای، این رقم ۱۰۶۰ بود؛ و در ۱۷ مه، این عدد ۱۰۵۴ بود.

منبع: تاس

برچسب ها: حمله پهپادی ، جنگ اوکراین
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