در مراسمی با حضور پدر شعر آیینی کشور، از شاعران اشغار حماسی در شب های ایستادگی مردم مبعوث قم قدردانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در انجمن ادبی محیط قمی از شاعران فعال قم در رویداد هنگامه با حضور استاد محمدعلی مجاهدی،پدر شعر آیینی ایران تجلیل شد.

استاد مجاهدی در این آیین، رویداد هنگامه را از رویدادهای بی نظیر و بی سابقه شعر قم دانست و از حضور فعالانه و دلسوزانه شاعران در میادین قدردانی کرد.

رویداد هنگامه همگام با بعثت مردم در میادین و تجمعات به واسطه هنرمندان قم و به همت سازمان بسیج هنرمندان و آفرینش‌های ادبی حوزه هنری قم به میدان آمد و خوش درخشید و الگویی برای دیگر شهرهای کشور شد.

پیش از این نیز آیت الله اعرافی،مدیر حوزه های علمیه از شاعران فعال در رویداد هنگامه قدردانی کرد.

گفتنی است قدردانی از بانوان فعال این رویداد نیز با حضور استاد مجاهدی در هفته پیش رو برگزار خواهد شد.