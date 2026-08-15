باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم مجموعه طنز «با عرض معذرت» از ۳۱ مرداد روی آنتن شبکه دو میرود. این مجموعه طنز به کارگردانی محمدرضا حاجیغلامی و تهیه کنندگی و طراحی رضا حاتمی وفا، شامل ۱۰ موقعیت طنز مستقل است که بازیگران مطرح کمدی کشور در آنها به ایفای نقش میپردازند.
این ۱۰ موقعیت شامل اتاق بیضی کاخ سفید، دفتر تشریفات، تیمارستان، کافیشاپ، خانه مجردی، اتاق بازجویی، مدرسه غیرانتفاعی، کاخ جومونگ، مرکز ترک اعتیاد و مطب تراپیست است و داستان سریال به طور مستقل در این موقعیتها جریان دارد.
«نقد اجتماعی» کماکان پر تکرارترین مضمون در این سریال است، اما در فصل دو با حضور ترامپ، «سیاست» نیز جایگاه برجستهای در آن پیدا کرده است. آیتم «ترامپت» که داستان آن در اتاق بیضی کاخ سفید میگذرد به هجو رئیسجمهور آمریکا و سیاستهای این کشور در میانهی جنگ و تنش با ایران میپردازد.
حامد وکیلی، قدرتالله ایزدی، علی عامل هاشمی، امید روحانی، جواد خواجوی، بهراد خرازی، یزدان فتوحی، مرتضی رستمی، ماهان عبدی، نیما مظاهری، حمید نیک نبرد، محسن فراهانی، سعید توکلی، جلال کریمزاده، جلال شهبازنژاد، محمدرضا بنیاسدی، محمدرضا علوی، سحر شفیعی، صبا تحققیمهر، ریحانهسادات حسینی و سما ظریف ازجمله بازیگران این مجموعه طنز هستند.
«با عرض معذرت» تولید گروه نمایشی مرکز سیمرغ صداوسیماست و در ۲۸ قسمت در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۲۱:۱۵ مهمان مخاطبان شبکه دو سیما میشود.
محمدجواد میری، سرپرست نویسندگان این سریال است و محمدمهدی رضایی، محمدمهدی دخانی، ناصر جوادی، حسین صادقی، علی سرتیپزاده، ابوالفضل بابک، زینب طالب و علیرضا عبدی نویسندگی این مجموعه طنز را بر عهده دارند. «موسسه فرهنگی هنری ثمر رسانه» مجری طرح «با عرض معذرت» است و مدیریت تولید آن نیز بر عهده جواد لیانی است.