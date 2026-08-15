به گفته مدیرکل دامپزشکی استان قم در راستای مبارزه با تقلب و تأمین سلامت غذایی ،با فناوری آزمون ژنتیکی DNA، امکان تشخیص گونه های حیوانی در فرآورده های گوشتی فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - سید مهدی سرکشیک، مدیرکل دامپزشکی استان قم، در گفتگو با خبرنگار ما درباره روش تشخیص گوشت های تقلبی، از فعالسازی بخش تخصصی «تعیین نوع گونه» با استفاده از روش های بیولوژی مولکولی در آزمایشگاه مرکزی این اداره کل خبر داد و آن را تحولی اساسی در نظارت بر سلامت فرآوردههای خام دامی دانست.

او با اشاره به کاربرد گستردهی این فناوری گفت: با استفاده از روش PCR، می توان توالی های اختصاصی DNA گونه های مختلف حیوانی را شناسایی کرد. این امکان، تشخیص دقیق گوشت نشخوارکنندگان، گوشتخواران، تکسمیان و پرندگان را از یکدیگر ممکن می سازد و از ورود محصولات تقلبی یا غیرمجاز به چرخه مصرف جلوگیری می کند.

سرکشیک تأکید کرد: در سال های اخیر، مواردی از تقلب در محصولات گوشتی مانند جایگزینی گوشت گوسفندی با گوشت ارزانتر یا حتی استفاده از گونه های غیرمجاز در برخی واحدها مشاهده شده است. این آزمایشگاه با تأیید صلاحیت از سوی مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاههای مرجع سازمان دامپزشکی، اکنون آماده ارائه خدمات دقیق به واحدهای تولیدی و نظارتی است..

او گفت:این فناوری نه تنها در تشخیص تقلب، بلکه در تأمین سلامت غذای مردم، حمایت از تولیدکنندگان قانون مدار و شفاف سازی زنجیره تأمین نقش کلیدی ایفا می کند. با فعالسازی این بخش، قم به یکی از استان های پیشرو در استفاده از روشهای نوین مولکولی برای پایش مواد غذایی تبدیل شده است.