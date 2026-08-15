باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران که به‌تازگی در سامانه «شهرزاد» راه‌اندازی شده است.

نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، امروز در نشست خبری جزئیات این طرح را تشریح کرد.

وی با اشاره به عرضه ۵ هزار واحدی در هفته گذشته و ۵ هزار واحدی دیگر از امروز (صبح) گفت: تا این لحظه مجموعاً ۸۸۰۰ خانه‌ریز به فروش رفته است. فردا نیز یک مرحله عرضه ۵ هزار تایی دیگر خواهیم داشت تا متقاضیانی که موفق به خرید نشده‌اند، بتوانند ثبت‌نام کنند.

خاصه‌باف با تأکید بر شفافیت کامل در این طرح افزود: اطلاع‌رسانی دقیق از پیشرفت پروژه، قیمت‌گذاری و هرگونه تغییر در متراژ، به‌صورت ماهانه در سامانه منتشر می‌شود. همچنین گزارش کارشناسی رسمی هر ماه به‌روزرسانی خواهد شد تا مردم از روند پروژه مطلع باشند.

سقف خرید و کنترل بازار

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری درباره جلوگیری از ورود دلالان به این بازار توضیح داد: برای اینکه همه شهروندان بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند، فعلاً سقف خرید ۱۰۰ خانه‌ریز برای هر کد ملی در نظر گرفته شده است. با ورود پروژه‌های جدید به این بستر، این محدودیت برداشته خواهد شد.

وی همچنین گفت: عرضه ماهانه و کنترل‌شده انجام می‌شود تا بازار آزاد تحت تأثیر قرار نگیرد. قیمت‌ها نیز بر اساس عرضه و تقاضا و با نظریه کارشناسی رسمی تعیین می‌شود و به‌هیچ‌وجه به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری نخواهد شد.

خاصه‌باف در پاسخ به سؤالی درباره نقدشوندگی خانه‌ریز اظهار کرد: شهرداری و یکی از زیرمجموعه‌های آن، نقدشوندگی این اوراق را تضمین کرده‌اند؛ به‌طوری که درخواست فروش متقاضیان ظرف ۷۲ ساعت انجام می‌شود. این تعهد طبق منشور و مرام‌نامه خانه‌ریز اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه خانه‌ریز بستری برای سرمایه‌گذاری در ملک است، تأکید کرد: در انتهای پروژه‌های مسکونی، این امکان وجود دارد که فرد با تجمیع خانه‌ریز‌های خود به مالکیت واحد مسکونی برسد. به‌گونه‌ای که اگر یک کارمند ساده ماهانه پس‌انداز منظم داشته باشد، پس از چهار تا پنج دوره سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف، می‌تواند صاحب یک آپارتمان در تهران شود.

تفاوت خانه‌ریز با پیش‌فروش مسکن

خاصه‌باف با رد شباهت این طرح به پیش‌فروش مسکن تصریح کرد: قرارداد خانه‌ریز، قرارداد مشارکت مدنی بین سازنده و سرمایه‌گذار است، نه تأمین مالی. سازنده متعهد به ساخت پروژه در بازه زمانی معین است و هرگونه افزایش هزینه مصالح یا دستمزد، تأثیری بر قیمت یا متراژ خریداری‌شده ندارد. مردم تا زمان اتمام پروژه در منافع آن سهیم هستند و پس از اتمام، پروژه از طریق مزایده واگذار می‌شود.

به گفته مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری، پروژه فعلی در منطقه ۵ تهران، محدوده آیت‌الله کاشانی واقع شده و شامل ۵۴ واحد مسکونی در ۹ طبقه با زیربنای خالص ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع است. پروانه ساخت صادر شده و عملیات خاک‌برداری و فونداسیون در حال انجام است و ماهانه حدود ۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خاصه‌باف در پایان خاطرنشان کرد: ریسک این طرح، همان ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است، اما با امکان مشارکت با پول‌های خرد، عموم مردم می‌توانند از تورم مسکن بهره ببرند. همچنین در صورت بروز مشکل برای سازنده، به ازای هر ماه تأخیر، از قدرالسهم سازنده کسر و به سهام خریداران افزوده می‌شود و شهرداری موظف است سرمایه‌گذار جدیدی معرفی کند.