باشگاه خبرنگاران جوان - در هجدهمین جلسه بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ و پایش طرحهای حمایتی مسکن که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، عملکرد استانها در اجرای برنامههای بازسازی و طرحهای حمایتی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت و استان قم به عنوان استان برتر کشور معرفی شد.
در این ارزیابی، عملکرد مجموعه مدیریت استان قم در پیشبرد برنامههای حمایتی مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بهعنوان یکی از موفقترین عملکردهای کشور شناخته شد و لوح تقدیر وزیر راه و شهرسازی به پاس این موفقیت به حسین زنجیرانیفراهانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اهدا شد.
این موفقیت در حالی به دست آمده است که پروژههای نهضت ملی مسکن در قم در مسیر تکمیل قرار دارند و بخش قابل توجهی از پروژهها به مراحل پایانی رسیدهاند. در همین راستا، رصد مستمر استاندار قم، تأکید بر رفع موانع و تسریع در تکمیل پروژهها و پیگیری موضوعات در سطح ملی، از عوامل مؤثر در شتاب گرفتن روند اجرای طرح در استان بوده است.
در سطح اجرایی و عمرانی نیز، خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، با راهبری و هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط، پیگیری مستمر مسائل پروژهها، تشکیل جلسات تخصصی و دنبال کردن موانع بانکی و زیرساختی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای مسکن استان داشته است.
گزارشهای اخیر نیز از رسیدن پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن قم به بیش از ۹۳ درصد و تمرکز مدیریت استان بر تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی برای واگذاری واحدهای آماده حکایت دارد.
برگزاری منظم شورای تأمین مسکن استان و کمیتههای ذیل آن، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تعامل با بانکهای عامل برای تسریع در پرداخت تسهیلات، تأمین و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز و پیگیری مستمر روند اجرای پروژهها، از جمله شاخصهایی بوده که در ارزیابی ملی عملکرد قم مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان، ادارهکل راه و شهرسازی استان قم به مدیریت حسین زنجیرانیفراهانی به عنوان دستگاه تخصصی و اجرایی حوزه مسکن، نقش محوری در اجرای پروژهها، پیگیری امور اجرایی، هماهنگی با بانکهای عامل و آمادهسازی واحدهای مسکونی داشته است؛ عملکردی که در کنار همراهی سایر دستگاههای عضو شورای تأمین مسکن، زمینهساز کسب این عنوان ملی شده است.
تلاش برای افزایش تعداد واحدهای آماده بهرهبرداری، تسریع در فرآیند دریافت و پرداخت تسهیلات، آمادهسازی واحدهای قابل افتتاح و تأمین خدمات و زیرساختهای مورد نیاز، از دیگر محورهای عملکردی استان قم در این ارزیابی بوده است. پیش از این نیز استاندار قم بر تکمیل زیرساختها و آمادهسازی واحدها برای تحویل به متقاضیان تأکید کرده و هدفگذاری استان برای تحویل ۲۰ هزار واحد تا پایان سال را اعلام کرده بود.
وزیر راه و شهرسازی نیز در لوح تقدیر اهدایی، با اشاره به تلاشهای مجدانه، اهتمام ارزشمند و خدمات مؤثر در پیشبرد و افتتاح پروژههای طرحهای حمایتی مسکن و گامهای مؤثر در مسیر خانهدار شدن مردم، از اقدامات و خدمات مجموعه راه و شهرسازی استان قم تقدیر کرد. کسب رتبه نخست کشور در این ارزیابی، دستاوردی برای مجموعه مدیریت استان قم است؛ دستاوردی که در سایه پیگیری استاندار، راهبری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، تلاش دستگاه تخصصی راه و شهرسازی و همکاری مجموعه دستگاههای اجرایی عضو شورای تأمین مسکن محقق شده و میتواند نویدبخش شتاب بیشتر در تکمیل پروژهها و خانهدار شدن متقاضیان در استان باشد.
منبع:روابط عمومی استانداری قم