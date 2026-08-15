باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام استانداری خوزستان، با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر افزایش دما همچنین ضرورت پایداری و مدیریت شبکه برق استان، فعالیت ادارات خوزستان روز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت دورکاری خواهد بود.

مدارس برای ثبت‌نام دانش‌آموزان با حضور کادر اداری دایر خواهند بود.

نوع فعالیت بانک‌ها و بیمه‌ها توسط شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌های استان و پس از هماهنگی با استانداری خوزستان تعیین می‌شود.

مراکز درمانی، امدادی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، خدماتی، نوبت کاری همچنین سایر مجموعه‌های ضروری از این تصمیم مستثنی هستند.

فعالیت ادارات خوزستان فردا یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ طبق روال عادی و به صورت حضوری برگزار می‌شود.