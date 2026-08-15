باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سیانان به نقل از منابع خود میگوید که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بالاخره موافقت کرده تا میلیونها دلار از منابع مالی کمیته سیاسی «شخصی» خود را برای حمایت از نامزدهای جمهوریخواه آسیبپذیر در انتخابات کنگره اختصاص دهد.
این تصمیم در حالی گرفته شده است که برخی از مشاوران ارشد ترامپ به طور خصوصی اذعان کردهاند که شانس جمهوریخواهان برای حفظ کنترل مجلس نمایندگان و سنا رو به کاهش است.
بر اساس گزارش سیانان، رقم نهایی این کمک هنوز مشخص نیست، اما یکی از افراد مطلع، مبلغ مرحله نخست را حدود ۳۰ میلیون دلار اعلام کرده است. این مبالغ قرار است در هفتههای آینده برای تقویت کارزارهای انتخاباتی جمهوریخواهان اختصاص یابد.
در همین حال، جمهوریخواهان ابراز نگرانی کردهاند که مسائلی مثل جنگ ایران و افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی مشارکت رأیدهندگان حامی حزب را کاهش دهد.
ترامپ نیز قرار است فعالیت انتخاباتی خود را افزایش دهد و به گفته یکی از مشاوران، احتمالا دستکم هفتهای یکبار به مناطق رقابتی سفر خواهد کرد و در تجمعهای انتخاباتی آن شرکت میکند. با این حال، برخی جمهوریخواهان معتقدند ترامپ برای ورود مستقیم به رقابتها بیش از حد صبر کرده است.
کارشناسان میگویند که افزایش قیمت بنزین به یکی از نقاط ضعف جدی دولت ترامپ تبدیل شده است. برخی مشاوران او هشدار دادهاند که حتی رأیدهندگانی که از اهداف ترامپ در قبال ایران حمایت میکنند، ممکن است با ادامه جنگ و افزایش هزینههای زندگی دلسرد شوند.
منبع: سی ان ان