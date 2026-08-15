باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری تیمش مقابل تیم شمس آذر در هفته اول لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: خوشحالیم هواداران پرسپولیس کنار ما هستند. به شرایط چمن اعتراض داشتیم، چون بلند بود. جلالی دچار گرفتگی عضله دوقلو شده است.

سرپرست تیم پرسپولیس افزود: باید اورونوف و همه بازیکنان در اختیار تیم باشند. پرسپولیس جایی نیست که بازیکن بخواهد برایش عکس‌العمل داشته باشد.

خلیلی به تشویق پیروانی مقابل چشمانش در ورزشگاه و لگد زدن ۲ پیشکسوت به درب اتاق حدادی در جلسه باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد و گفت: همه پیشکسوتان عزیز هستند و برای پرسپولیس زحمت کشیده‌اند، اما به نظرم باید سهم‌خواهی را کنار بگذارند.

او ادامه داد: حرمت باشگاه باید حفظ شود. وقتی مدیرعامل در باشگاه جلسه دارد این قشنگ نیست که ۲ پیشکسوت به طبقه چهارم بروند و با لگد به درب اتاق مدیرعامل بزنند. من هم بی تجربه نیستم و سرپرست این تیم بوده‌ام. تمام توانم را می‌گذارم و نیاز به همدلی و وفاق و دوستی داریم.