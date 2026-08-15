باشگاه خبرنگاران جوان - امیر علیاکبری چهره نامآشنای مبارزات حرفهای ایران، امشب در شهر مسکو روسیه و در مبارزهای حساس به مصاف علیخان واخائف مبارز ۳۳ ساله اهل روسیه، قهرمان سنگین وزن سازمان ACA رفت و مغلوب شد.
علیاکبری در فاصله یک دقیقه و ۱۹ ثانیه به پایان راند نخست و بر اثر یک غافلگیری ضربه سنگینی خورد و روند مبارزه را از دست داد. در این لحظه داور رای به پایان مبارزه و ناکاوت علیاکبری داد.
با این اوصاف نماینده ایران دستش به کمربند قهرمانی نرسید تا همچنان واخائف روسیهای دارنده کمربند قهرمانی سازمان ACA باشد.
هدایت امیر علیاکبری را علیرضا استکی برعهده دارد.