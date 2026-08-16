باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین کنعانی‌زادگان کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری این تیم مقابل شمس‌آذر اظهار کرد: ابتدا به تیم خوب شمس‌آذر تبریک می‌گویم. تیم جوان و یکدستی بودند و واقعاً خیلی با شجاعت بازی کردند. دنبال دفاع کردن نبودند.

او افزود: ما هم تیم و بازیکنان خیلی خوبی داریم و سعی می‌کنیم این روند را ادامه بدهیم. باید بازی به بازی جلو برویم. همیشه به بازیکنان گفته‌ام که هر بازی یک فینال است. در پرسپولیس اصلاً مساوی کردن یعنی باخت، زیرا هواداران از ما انتظار دارند. ۲ سال اصلاً خوب نبودیم و به آنها حق می‌دهم. همه بد بودیم، از خودم گرفته تا سایر بازیکنان. امسال قول دادیم یک تیم یکدل و یکدست باشیم.

کاپیتان پرسپولیس ادامه داد: از کادر فنی‌مان هم تشکر می‌کنم. خیلی خوب آنالیز کرده بودند و بازیکنان مسئولیتی را که به آنها داده بودند، به نحو احسن در زمین انجام دادند. از هواداران هم واقعاً تشکر می‌کنم که از شهر‌های مختلف به قزوین آمدند و امروز از ما حمایت کردند. امیدوارم در تهران هم ورزشگاه را پر کنند.

کاپیتان پرسپولیس درباره بستن بازوبند کاپیتانی گفت: خیلی کوچک‌تر از آن چیزی هستم که بخواهم درباره بزرگانی که این بازوبند را بستند صحبت کنم، اما این افتخار بزرگی است. از بچگی آرزو داشتم یک روز بازوبند پرسپولیس را ببندم و یکی دیگر از آرزوهایم این بود که بتوانم در جام جهانی بازی کنم که خدا را صد هزار مرتبه شکر، امروز بازوبند پرسپولیس را با اجازه بازیکنان از امید عالیشاه گرفته تا دیگر بزرگان بستم.

کنعانی تصریح کرد: همیشه گفته‌ام بازوبند پرسپولیس یعنی بزرگی، اعتبار، عظمت و جنگندگی. ما برای این بازوبند و پیراهن جانمان را می‌دهیم و هرچه داریم برای هواداران می‌گذاریم. هوادارانی که همیشه از ما حمایت کرده‌اند. ان‌شاءالله بتوانیم امسال آنها را خوشحال کنیم.

او درباره دلیل عکس نگرفتن اوستون اورونوف با هواداران گفت: نگاه شما این است، اما اوستون مثل خودم ارتباط خیلی نزدیکی با هواداران دارد. حتی بعد از بازی هم با سایر بازیکنان به سمت هواداران رفتیم و برایشان دست تکان دادیم. چنین چیزی در تیم ما وجود ندارد که کسی قیافه بگیرد و بگوید حق من است که بازی کنم.

کنعانی اضافه کرد: در پرسپولیس امسال هر کسی که یک دقیقه بازی کند یا ۹۰ دقیقه، مثل بازیکنان تعویضی که آمدند، از دل و جانش مایه می‌گذارد. شما این را دیدید و این روند را ادامه می‌دهیم.

او در پاسخ به حاشیه مربوط به تعویض لباسش و دیرتر آمدن به زمین گفت: بله، لباسی را که به من داده بودند، متأسفانه شماره شورت ورزشی‌اش جلوی پایم بود نه بغل پایم. چون آن را برای تدارکات انداخته بودم تا جمع کنند. به خاطر همین حدود ۲۰ ثانیه طول کشید.

کنعانی‌زادگان درباره عملکرد خوب مهدی محبی گفت: همه بازیکنان ما عالی هستند. مهدی هم یک جوان خوب و آینده‌دار است و امروز واقعاً فوتبال قشنگی بازی کرد. امسال می‌تواند خیلی حرف‌ها برای گفتن در لیگ داشته باشد، چون این جوان‌ها باید به پرسپولیس کمک کنند.

او درباره نخستین بازی ابوالفضل جلالی برای پرسپولیس پس از جدایی از استقلال و پاس گل او گفت: ابوالفضل یک مصدومیت در اردوی ترکیه داشت. دست پزشکان تیم درد نکند که او را به این بازی رساندند. یک پاس گل خیلی خوب داد و ان‌شاءالله در بازی بعدی هم همین‌طور پاس گل بدهد.

کنعانی‌زادگان درباره شرایط زمین چمن گفت: طبیعی است. کاری به زمین ندارم، اما چمن خیلی بلند بود و زمین هم له شده بود. همان‌طور که گفتم، زمین چمن برای ۲ تیم هیچ فرقی نمی‌کند. ما برای یک هدف می‌جنگیم و آن هم قهرمانی است.

او درباره اینکه شجاع خلیل‌زاده گفته آن عینک پس از گلزنی‌اش مقابل مصر را از شما گرفته است، گفت: شجاع واقعاً بازیکن خیلی خوبی است و همیشه برایش احترام قائلم. مدت زیادی کنار هم بودیم و با هم بازی کردیم. پسر خوش‌قلبی است. واقعاً کل ایران دوست داشتیم آن توپ گل شود؛ فکر می‌کنم کل ایران دوست داشت آن توپ گل شود. آن عینک را هم من از تصویربردار تیم گرفتم.