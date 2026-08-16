باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش استان کرمان از اجرای آزمونهای طرح غربالگری و استعدادیابی ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی تا ۲۰ مهر و برای سایر پایهها تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ خبر داد.
نورالله شیخ پور گفت: بر اساس برنامه اعلامشده، آزمونهای «غربالگری جامع سلامت روانی - اجتماعی» و «استعدادیابی» در دورههای مختلف تحصیلی و برای مخاطبان مشخص برگزار میشود.
وی افزود: مطابق این برنامه والدین دانشآموزان پایه اول ابتدایی از ۵ مرداد میتوانستند در آزمونهای غربالگری جامع سلامت روانی - اجتماعی و استعدادیابی شرکت کنند و مهلت اجرای این آزمونها تا ۲۰ مهرماه تعیین شده است.
رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: پایان مهلت اجرای آزمونها برای دانشآموزان پایههای دوم تا دوازدهم تا ۲۵ شهریورماه اعلام شده است.
شیخ پور گفت: این برنامه با هدف شناسایی بهموقع ظرفیتها و استعدادهای دانشآموزان و همچنین توجه به ابعاد سلامت روانی و اجتماعی آنان در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اجرا میشود.