رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان کرمان از اجرای آزمون‌های طرح غربالگری و استعدادیابی ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی تا ۲۰ مهر و برای سایر پایه‌ها تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان کرمان از اجرای آزمون‌های طرح غربالگری و استعدادیابی ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی تا ۲۰ مهر و برای سایر پایه‌ها تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ خبر داد.

 نورالله شیخ پور گفت: بر اساس برنامه اعلام‌شده، آزمون‌های «غربالگری جامع سلامت روانی - اجتماعی» و «استعدادیابی» در دوره‌های مختلف تحصیلی و برای مخاطبان مشخص برگزار می‌شود.

وی افزود: مطابق این برنامه والدین دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی از ۵ مرداد می‌توانستند در آزمون‌های غربالگری جامع سلامت روانی - اجتماعی و استعدادیابی شرکت کنند و مهلت اجرای این آزمون‌ها تا ۲۰ مهرماه تعیین شده است.

رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: پایان مهلت اجرای آزمون‌ها برای دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا دوازدهم تا ۲۵ شهریورماه اعلام شده است.

شیخ پور گفت: این برنامه با هدف شناسایی به‌موقع ظرفیت‌ها و استعداد‌های دانش‌آموزان و همچنین توجه به ابعاد سلامت روانی و اجتماعی آنان در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اجرا می‌شود.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، کرمان
خبرهای مرتبط
تسریع در تصحیح امتحانات نهایی نیازمند عزم جدی همه شهرستان‌ها است
رتبه نخست لیگ کشوری علوم و فنون هسته‌ای به کرمان رسید
شتاب مدرسه‌سازی در کرمان؛ کلنگ ۴ واحد آموزشی در سیرجان به زمین خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از ۵۷۵ رسانه تا کارگروه اقتصادی؛ روز خبرنگار در کرمان به تریبون مطالبه‌گری تبدیل شد
۲۲۰ لیتر بر ثانیه به آب کرمان اضافه شد
دهکده امید و زندگی ؛ از درمان تا بازگشت به جامعه
زمان‌بندی آزمون‌های غربالگری و استعدادیابی دانش‌آموزان اعلام شد
کشتارگاه بزرگ کرمان در آستانه بهره‌برداری/ پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه ۱۴ ساله
آخرین اخبار
کشتارگاه بزرگ کرمان در آستانه بهره‌برداری/ پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه ۱۴ ساله
زمان‌بندی آزمون‌های غربالگری و استعدادیابی دانش‌آموزان اعلام شد
دهکده امید و زندگی ؛ از درمان تا بازگشت به جامعه
۲۲۰ لیتر بر ثانیه به آب کرمان اضافه شد
از ۵۷۵ رسانه تا کارگروه اقتصادی؛ روز خبرنگار در کرمان به تریبون مطالبه‌گری تبدیل شد
جلوگیری از قاچاق ۱۶ میلیون لیتر سوخت در کرمان طی ۲۴ روز گذشته