رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۵۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۵۵ درصد مطالبات کشاورزان خبر داد د گفت: تاکنون ۲۲۰ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

به گفته وی، براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تا روز گذشته ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۴۰۰ همت خریداری شده است.

هاشمی با بیان اینکه تا پایان شهریور تمام مطالبات گندمکاران پرداخت می شود، افزود: با توجه به آغاز سال زراعی جدید و کشت گندم از نیمه شهریور در استان های سردسیر امیدواریم این زمان‌بندی تغییر کند.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گفت: کشاورزان به دلیل تاخیر پرداخت پول گندمکاران بخشی از گندم تولیدی را انبار کرده و تحویل دولت ندادند، چنانچه محصولات انبار شده تحویل دولت شود آمار خرید تضمینی امسال به حدود ۱۰ میلیون تن می‌رسد.