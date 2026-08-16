کاروان جان فدای ایران قوی با شعار کودکان هیروشیما - غزه و میناب در ناگویا حضور خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، درباره نام و شعار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا اظهار داشت: نام کاروان ایران «جان فدای ایران» انتخاب شده است و شعار کاروان نیز با محوریت یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب طراحی شده است.

وی افزود: در انتخاب نام کاروان تلاش کردیم هم به عظمت و بزرگی ایران اشاره کنیم و هم بر روحیه فداکاری و تعلق ورزشکاران به کشور تأکید داشته باشیم. «جان فدای ایران» بیانگر این نگاه است که ورزشکاران ما برای سربلندی ایران تلاش می‌کنند.

کارگری ادامه داد: در انتخاب شعار نیز به جنایت‌های تاریخی آمریکا و رژیم صهیونیستی توجه شده است؛ از هیروشیما تا غزه و دیگر نقاط منطقه. در این میان، کودکان به عنوان معصوم‌ترین قشر جامعه محور اصلی شعار قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک همچنین از انتخاب آنا جهانگرد، دختر ۹ ساله جانباز مدرسه طیبه میناب، به عنوان سرپرست معنوی کاروان خبر داد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پاداش پارالمپیکی‌ها برابر با سایر ورزشکاران

کارگری با تأکید بر برابری پاداش مدال‌آوران پارالمپیکی گفت: پاداش ورزشکاران پارالمپیکی نباید با سایر ورزشکاران متفاوت باشد؛ چراکه این ورزشکاران با وجود دشواری‌های بیشتر، برای رسیدن به موفقیت تلاش می‌کنند.

وی اعلام کرد: برای مدال طلا ۳ میلیارد تومان، نقره یک میلیارد تومان و برنز ۴۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته‌ایم. اگر ورزشکاری سه مدال طلا کسب کند، مجموع پاداش او به ۹ میلیارد تومان خواهد رسید.

کارگری همچنین از پرداخت پاداش عملکردی خبر داد و گفت: علاوه بر پاداش مدال، عملکرد اخلاقی و حرفه‌ای ورزشکاران نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. رعایت اخلاق حرفه‌ای، کمک به تیم و توجه به ارزش‌های فرهنگی و شأن ایران از جمله معیار‌های این بخش خواهد بود.

پاداش ویژه برای مربیان سازنده

رئیس کمیته ملی پارالمپیک درباره سهم مربیان نیز توضیح داد: مربی و سرمربی نیز از پاداش موفقیت ورزشکاران بهره‌مند می‌شوند. در صورت کسب دو مدال طلا توسط ورزشکار، مربی از طلای دوم ۱۵ درصد پاداش دریافت می‌کند و برای طلای سوم نیز ۱۰ درصد پاداش در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای مربیانی که در شهرستان‌ها سال‌ها برای شناسایی، پرورش و آماده‌سازی ورزشکاران زحمت کشیده‌اند نیز پاداش ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم. اگر مربی در شهرستان بیش از ۶ ماه مسئولیت آماده‌سازی ورزشکاری را برعهده داشته باشد و آن ورزشکار موفق به کسب مدال طلا شود، ۹۰ درصد پاداش ورزشکار به مربی سازنده نیز پرداخت خواهد شد.

کارگری تأکید کرد: هدف ما این است که علاوه بر حمایت از قهرمانان، تلاش مربیان سازنده و به‌ویژه مربیانی که در شهرستان‌ها زمینه رشد استعداد‌های پارالمپیکی را فراهم می‌کنند نیز دیده و جبران شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کمیته ملی پارالمپیک ، ناگویا
خبرهای مرتبط
۵۸۰ روز تا بازی‌های آسیایی ناگویا؛ بررسی وضعیت فدراسیون‌های تنیس و هاکی
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ روسای فدراسیون‌ها همان همیشگی/ کِشتی و هتل به‌جای دهکده!
پیش چشمان بسته کمیته ملی پارالمپیک؛
آقای وزیر! لطفا گلبال بانوان را دریابید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیمان حدادی: رضاییان از سقف قرارداد ما بالاتر بود
باشگاه الوحده قصد فروش محمد قربانی را ندارد/ هواداران پرسپولیس صبور باشند
محمدیان: شش طلای بهشتی، افتخاری ماندگار برای دختران ایران است
بازیکن شمس آذر در بازی با پرسپولیس باید اخراج می‌شد
مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای صدور رضایت نامه بازیکنان پرسپولیس
بدرقه «فرشته‌های میناب» به سوی ژاپن؛ ۷ شهریور در ورزشگاه انقلاب
استارت حاشیه‌های پرسپولیس با قهر اورونوف
مدال برنز تاریخی اسمش اروپا بر گردن نابغه تنیس روی میز ایران
مشکل خاصی در مورد اورونوف وجود ندارد/ پرسپولیس ۳۰ بازیکن باکیفیت دارد
شاگردان صادقیانی از ۲۸ مرداد در قطر؛ ایران در گروه E زیر ۱۷ جهان
آخرین اخبار
کارگری: «جان فدای ایران» نام کاروان پاراآسیایی ناگویاست
سرمربی شمس‌آذر: با فروش بازیکنان امرار معاش می‌کنیم
پایانی بر ۲۵ سال عشق به داوری؛ خداحافظی گلاره ناظمی
مدال برنز تاریخی اسمش اروپا بر گردن نابغه تنیس روی میز ایران
پیمان حدادی: رضاییان از سقف قرارداد ما بالاتر بود
دنیامالی: با تخلف و تضاد منافع در ورزش قاطعانه برخورد می‌کنیم
مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای صدور رضایت نامه بازیکنان پرسپولیس
مشکل خاصی در مورد اورونوف وجود ندارد/ پرسپولیس ۳۰ بازیکن باکیفیت دارد
شاگردان صادقیانی از ۲۸ مرداد در قطر؛ ایران در گروه E زیر ۱۷ جهان
بدرقه «فرشته‌های میناب» به سوی ژاپن؛ ۷ شهریور در ورزشگاه انقلاب
محمدیان: شش طلای بهشتی، افتخاری ماندگار برای دختران ایران است
بازیکن شمس آذر در بازی با پرسپولیس باید اخراج می‌شد
استارت حاشیه‌های پرسپولیس با قهر اورونوف
باشگاه الوحده قصد فروش محمد قربانی را ندارد/ هواداران پرسپولیس صبور باشند
کنعانی‌زادگان: هیچ بازیکنی در پرسپولیس قیافه نمی‌گیرد/ برای قهرمانی می‌جنگیم
خلیلی: ۲ پیشکسوت پرسپولیس به درب مدیرعامل لگد زدند
شکست علی‌اکبری در مسکو/ فایتر ایرانی به کمربند قهرمانی ACA نرسید
در بازی با شمس آذر مثل پرسپولیس دهه ۶۰ بودیم/ قول قهرمانی نمی‌دهم
صنعت نفت ۱ - ۱ ملوان/ دیدار جنوبی‌ها و شمالی‌ها برنده نداشت + فیلم
اسماعیل‌نژاد کاپیتان جدید تیم ملی والیبال ایران شد
زور ذوب آهن و فولاد خوزستان به هم نرسید
معرفی برترین‌های مسابقات آزاد اسکیت اینلاین فری استایل انتخابی تیم ملی
مربی تیم ملی اسکیت سرعت بانوان منصوب شد
ادعای جنجالی بازیگر زن علیه رامین رضاییان
پرسپولیس ۲ - ۰ شمس آذر/ برد شاگردان تارتار در قزوین
دفاعیه استقلال در پرونده شکایت مس شهر بابک ارسال شد
ورزشگاه دربی هنوز مشخص نیست
سرمربی تیم ملی هندبال: برای مدال ناگویا تا آخرین لحظه می‌جنگیم
بختیاری زاده به ترکیب برنده دست نمی‌زند
تجلیل سفارت ایران از افتخارآفرینی وزنه‌برداران نوجوان و جوان