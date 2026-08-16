کاروان جان فدای ایران قوی با شعار کودکان هیروشیما - غزه و میناب در ناگویا حضور خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، درباره نام و شعار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا اظهار داشت: نام کاروان ایران «جان فدای ایران» انتخاب شده است و شعار کاروان نیز با محوریت یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب طراحی شده است.

وی افزود: در انتخاب نام کاروان تلاش کردیم هم به عظمت و بزرگی ایران اشاره کنیم و هم بر روحیه فداکاری و تعلق ورزشکاران به کشور تأکید داشته باشیم. «جان فدای ایران» بیانگر این نگاه است که ورزشکاران ما برای سربلندی ایران تلاش می‌کنند.

کارگری ادامه داد: در انتخاب شعار نیز به جنایت‌های تاریخی آمریکا و رژیم صهیونیستی توجه شده است؛ از هیروشیما تا غزه و دیگر نقاط منطقه. در این میان، کودکان به عنوان معصوم‌ترین قشر جامعه محور اصلی شعار قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک همچنین از انتخاب آنا جهانگرد، دختر ۹ ساله جانباز مدرسه طیبه میناب، به عنوان سرپرست معنوی کاروان خبر داد.

پاداش پارالمپیکی‌ها برابر با سایر ورزشکاران

کارگری با تأکید بر برابری پاداش مدال‌آوران پارالمپیکی گفت: پاداش ورزشکاران پارالمپیکی نباید با سایر ورزشکاران متفاوت باشد؛ چراکه این ورزشکاران با وجود دشواری‌های بیشتر، برای رسیدن به موفقیت تلاش می‌کنند.

وی اعلام کرد: برای مدال طلا ۳ میلیارد تومان، نقره یک میلیارد تومان و برنز ۴۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته‌ایم. اگر ورزشکاری سه مدال طلا کسب کند، مجموع پاداش او به ۹ میلیارد تومان خواهد رسید.

کارگری همچنین از پرداخت پاداش عملکردی خبر داد و گفت: علاوه بر پاداش مدال، عملکرد اخلاقی و حرفه‌ای ورزشکاران نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. رعایت اخلاق حرفه‌ای، کمک به تیم و توجه به ارزش‌های فرهنگی و شأن ایران از جمله معیار‌های این بخش خواهد بود.

پاداش ویژه برای مربیان سازنده

رئیس کمیته ملی پارالمپیک درباره سهم مربیان نیز توضیح داد: مربی و سرمربی نیز از پاداش موفقیت ورزشکاران بهره‌مند می‌شوند. در صورت کسب دو مدال طلا توسط ورزشکار، مربی از طلای دوم ۱۵ درصد پاداش دریافت می‌کند و برای طلای سوم نیز ۱۰ درصد پاداش در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای مربیانی که در شهرستان‌ها سال‌ها برای شناسایی، پرورش و آماده‌سازی ورزشکاران زحمت کشیده‌اند نیز پاداش ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم. اگر مربی در شهرستان بیش از ۶ ماه مسئولیت آماده‌سازی ورزشکاری را برعهده داشته باشد و آن ورزشکار موفق به کسب مدال طلا شود، ۹۰ درصد پاداش ورزشکار به مربی سازنده نیز پرداخت خواهد شد.

کارگری تأکید کرد: هدف ما این است که علاوه بر حمایت از قهرمانان، تلاش مربیان سازنده و به‌ویژه مربیانی که در شهرستان‌ها زمینه رشد استعداد‌های پارالمپیکی را فراهم می‌کنند نیز دیده و جبران شود.